Javier Aguirre bajo presión: Exjugadores exigen lugar para La Hormiga González en el Mundial

Armando ‘La Hormiga’ González emerge como una figura imparable, sumando a su alrededor cada vez más voces que lo respaldan para que Javier Aguirre lo integre a la Selección Nacional de cara al Mundial 2026.

El delantero de Chivas, con su impresionante racha goleadora con la que es uno de los delanteros que domina la Liga MX ha captado la atención de leyendas del Tri, quienes ven en él un elemento clave para fortalecer el ataque tricolor para la justa de mediados de año.

González, apodado 'La Hormiga' por su incansable laboriosidad en el campo, se coronó como campeón de goleo en el Apertura 2025 con 12 tantos, convirtiéndose en el primer ariete de las Chivas en lograrlo desde Javier ‘Chicharito’ Hernández en 2010. En el actual Clausura 2026, marcha segundo en la tabla de goleo con cinco anotaciones tras seis jornadas, únicamente un gol por detrás de Joao Pedro del Atlético de San Luis.

Su consistencia lo coloca en la mira de Aguirre, quien ya lo ha convocado para amistosos recientes contra Panamá y Bolivia, en los que González debutó como titular y contribuyó en jugadas clave. Un bicampeonato de goleo sería inédito en la historia de Chivas, incrementando la presión sobre el técnico para incluirlo en la lista final del Mundial de 2026.

Luis García se ha unido a las voces de exjugadores de la Selección Mexicana que piden que Armando González forme parte del combinado que asista al Mundial. Redes sociales

Entre las voces más destacadas que respaldan su convocatoria se encuentran exseleccionados icónicos. Carlos Hermosillo, legendario goleador, ha expresado que "no hay que decir mucho: Raúl Jiménez es el que mejor anda, pero lo que está sucediendo con Hormiga González lo hace indispensable”, priorizándolo por encima de otros como Santiago Giménez o Henry Martín. Hermosillo enfatiza que los naturalizados no han marcado diferencia, abogando por talentos nacidos en México como González.

Luis García, otro exdelantero del Tri, ha sido aún más enfático. En declaraciones recientes, mandó un mensaje directo a Aguirre: "Hoy dicen que Armando pelea por el tercer lugar, no es cierto, es el segundo delantero más importante que tiene México". García compara a González con Chicharito por su instinto para aparecer en el área, aunque sugiere mejorar la efectividad, ya que "si tiene cuatro oportunidades, mete una, pero puede llegar a tres como Javier". Para García, nada sacaría a 'La Hormiga' de la lista salvo algo "raro", posicionándolo por encima de Giménez.

Alberto García Aspe, exmediocampista con tres Mundiales en su currículum, coincide en el potencial de González. "Si soy sincero, yo llevaría a la Hormiga; aunque no juegue, yo lo llevaría, porque le ayudará la experiencia", afirmó Aspe, destacando su momento actual y la necesidad de liderazgo en el ataque junto a Jiménez. Aspe ve en él un tercer delantero ideal para el Mundial, complementando a veteranos.

Estas opiniones, sumadas a su explosión goleadora –17 tantos en el ciclo 2025-2026–, complican la selección de delanteros para Aguirre, quien ha declarado que "nadie está vetado ni seguro". ¿Será La Hormiga el revulsivo que México necesita en 2026?