¿Quiénes pueden tocar la Copa del Mundo de Futbol? La tradición estricta de la FIFA

Óscar Ruggeri encabezó al contingente de campeones del mundo argentino de México 1986 y de Argentina 1978 que recibieron el trofeo de la FIFA en el inicio de una gira por Argentina, donde únicamente los futbolistas campeones tienen el permiso de tocar el valioso trofeo bañado en oro.

En un video de TyC Sports en X, se captura un momento emotivo durante el Tour del Trofeo de la Copa del Mundo FIFA 2026 con los campeones del mundo interactuando directamente con la copa original: la tocan, la besan, la levantan y posan con ella. Entre ellos destacan Ubaldo Fillol (campeón en Argentina 1978), Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Héctor Enrique, Sergio Batista y Ricardo Giusti (todos de México 1986), además de Claudio Tapia, actual presidente de la AFA.

Ubaldo Fillol, Ricardo Giusti, Sergio Batista, Hector Enrique, Carlos Tapia, Oscar Ruggeri y Jorge Burruchaga fueron campeones del Mundo por Argentina, lo que les da derecho a poder tocar el trofeo del Mundial de futbol. AFP

¿Quienes pueden tocar la Copa del Mundo?

Esta tradición de quienes pueden tocar el trofeo de la Copa del Mundo se remonta a las estrictas regulaciones de la FIFA para preservar el trofeo, diseñado en 1974 por el italiano Silvio Gazzaniga. Hecho de oro de 18 quilates con base de malaquita, mide 36.8 centímetros y pesa 6.175 kilogramos, representando dos figuras humanas sosteniendo la Tierra.

La norma oficial limita el contacto directo a un grupo selecto: jugadores y entrenadores ganadores del Mundial, jefes de estado y funcionarios de la FIFA. Esto incluye al presidente de la FIFA, como Gianni Infantino, y líderes nacionales, como se vio cuando Donald Trump tocó el trofeo en la Casa Blanca, así como hizo en México la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La regla busca mantener su misticismo y evitar daños, ya que el trofeo reside permanentemente en el Museo del Futbol Mundial de la FIFA en Zúrich, saliendo solo para eventos como el tour o la final.

En el caso de los veteranos exfutbolistas argentinos, vestidos de manera casual, se turnan para levantar la copa, besarla o simplemente tocarla con reverencia. Aplausos y sonrisas acompañan los gestos, destacando el orgullo nacional argentino por sus tres estrellas (1978, 1986 y 2022). No aparecen campeones de 2022 como Lionel Messi, lo que resalta que el privilegio es para quienes han levantado la copa en el pasado.

Esta costumbre ha generado controversias. Por ejemplo, en la ceremonia del sorteo para 2026, Lionel Scaloni, entrenador campeón en 2022, fue obligado inicialmente a usar guantes, lo que provocó una disculpa pública de la FIFA, reconociendo que los campeones mundiales sí pueden tocarla directamente.

El chef Salt Bae no cumplió el protocolo al final del Mundial de Qatar 2022 y cargó el trofeo de los campeones del Mundo de futbol. Redes sociales

Otro caso fue en Qatar 2022, cuando el chef Salt Bae tocó el trofeo sin permiso, violando el protocolo y generando críticas. La FIFA enfatiza que "solo para ganadores", reforzando el aura exclusiva del trofeo.

El tour del trofeo, que recorre países antes del Mundial, permite a fans verlo de cerca, pero nunca tocarlo. La cercanía prohibida para el público contra el toque privilegiado de los héroes. Esta tradición no solo protege un símbolo de oro, sino que perpetúa el legado de excelencia en el futbol, recordándonos que la gloria mundialista es eterna y tangible solo para unos pocos.