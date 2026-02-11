Vancouver FC sobre Cruz Azul: "Es el día más grande...como jugar ante el Barcelona"

“Es como el Real Madrid o Barcelona de Norteamérica”, así calificó el entrenador del Vancouver FC y exfutbolista Ben Fisk al Cruz Azul de cara a su partido de vuelta en la Concacaf Champions Cup 2026.

“Como exfutbolista, conozco mucho del mítico Cruz Azul. Es un club con mucha historia, muchos títulos, muchos jugadores muy grandes”, expresó al referirse al actual campeón continental.

Para el dirigente canadiense, el cruce no solo representa un reto deportivo, sino un acontecimiento simbólico: “Para todos, fue un momento de puro orgullo que podamos competir en la cancha con un equipo tan mítico”.

La serie, sin embargo, llega con un panorama cuesta arriba para el club fundado en 2023. Cruz Azul se impuso 3-0 en el duelo de ida y este jueves, a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc buscará sellar el pase a la siguiente fase. Nicolás Larcamón podrá contar además con su nuevo delantero, Nico Ibáñez, ya incorporado al plantel para reforzar el ataque celeste en la defensa del título y quien se espera debute de inmediato, especialmente para entrar en el esquema de cara al torneo Clausura 2026.

Para Vancouver FC, jugar contra Cruz Azul ha sido “el día más grande”

Desde la perspectiva de Vancouver, la diferencia entre ambos proyectos es evidente. Fisk lo explicó sin rodeos: “Hemos enfrentado por primera vez a los Whitecaps en la final de la Copa Canadiense… y perdimos 4-2 enfrente de 20.000 personas. Fue, hasta que jugamos contra Cruz Azul, el día más grande de nuestra historia”.

Como si supiera que tiene una misión imposible, el estratega indicó que el partido del jueves es una misión casi de antología. “Eso es la diferencia, que verdaderamente es David vs. Goliath… Vancouver FC contra los Whitecaps, y ahora otra vez contra Cruz Azul”.

Más allá del marcador, en el club canadiense entienden que esta serie es una oportunidad estratégica. “Los partidos contra Cruz Azul son como una vidriera para el equipo, de lo que podemos hacer”, sostuvo Fisk quien ve el juego como un partido que les daría mayor experiencia internacional.

“Ahora saben que hay un club que no es de una liga canadiense que no conozcan. Estamos jugando contra Cruz Azul, estamos jugando en el Champions Cup”.

Incluso proyecta el impacto a futuro: “Espero que, luego, todos los equipos y rivales de CONCACAF sepan cómo es el Vancouver FC. Y que si nos enfrentan en los años que vienen, que somos un rival para respetar… que tengan cuidado por los años que vienen, que llegue el Vancouver FC”.