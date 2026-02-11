Chivas afronta el Clásico con siete no nacidos en México y Gerardo Mascareño lanza polémico reclamo

Pocos recuerdan a Gerardo Mascareño con la playera de las Chivas. Era un jugador habilidoso por las bandas, aunque algo regordete y cachetón. Eso no implicaba que no tuviera calidad. Pasó al recuerdo también por sacar de banda dando una maroma. Es decir, era un cúmulo de cualidades.

Después de jugar en Puebla, Atlante y Atlas, las Chivas llegaron al razonamiento de que necesitaban un jugador de condiciones ofensivas como él y en 1998 lo ficharon.

Pero ahí empezó el desastre. Mascareño había nacido en Silver Spring, Maryland, aunque con profundas raíces mexicanas. Incluso, su primer equipo antes de venir acá, fueron Los Ángeles Lazers en 1988.

LA PESADILLA DE JUGAR EN CHIVAS

Mascareño se puso la playera de Chivas y llovieron críticas. Muchos negaron que fuera mexicano y las protestas incrementaron por doquier. Eso influyó de sobremanera en su labor en la cancha hasta terminar por irse a los seis meses.

Quedó una cicatriz en su vida tras esto y siempre reflejó que fue insultante la manera en que cuestionaron su nacionalidad.

Gerardo Mascareño con la playera de Chivas @gerardomascareño

¡Qué tiempos aquellos! Cuando en las Chivas todavía tenían el 'valor' de correr a patadas a cualquiera que no hubiera nacido bajo el sol de México ( como lo hicieron conmigo). Pero claro, hoy la 'pureza' de su tradición es tan flexible como sus resultados."

Ante la situación del mercado moderno, en el que Chivas tenía complicaciones para adquirir jugadores, modificaron sus estatutos, mismos que no están en ninguna parte del club, sino como mito, es una cuestión de tradición.

Por eso, de esos años a finales de los 90 en que se resignaban a jugadores sólo nacidos en territorio mexicano pasaron a aceptar el pasaporte mexicano, sólo con la regla de que no jugaran para otra selección, misma que se rompió con Santiago Ormeño cuando jugó en Perú.

"Ahora idolatran a los que antes despreciaban, demostrando esa coherencia y doble moral tan envidiable que tienen el club y su afición. Me muero de risa viendo cómo el pasaporte extranjero ya no quita lo 'mexicano', siempre y cuando ayude a no dar tanta lástima en la tabla".

Chivas dio de alta para este torneo a siete jugadores que nacieron en Estados Unidos y desde hace tiempo ha tomado esta fórmula para tratar de romper el ayuno de campeonatos.

Chivas cuenta con siete mexicoamericanos en su plantilla. Mexsport

LOS NO NACIDOS EN MÉXICO, PERO MUY CHIVAS