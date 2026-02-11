Campeona olímpica y ladrona, una biatleta francesa fue acusada de robar a una compañera

La biatleta francesa Julia Simon ha vuelto a acaparar los titulares, esta vez por su brillante desempeño deportivo. La campeona se colgó su segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 tras conquistar el biatlón femenino de 15 km, consolidándose como una de las figuras más destacadas de su disciplina.

Sin embargo, su éxito se ve inevitablemente ligado a una compleja controversia legal que ha marcado el ambiente del equipo francés y ha sido ampliamente cubierta por la prensa.

Simon fue objeto de dos denuncias presentadas por su compañera de equipo, Justine Braisaz-Bouchet, y otras dos personas. La acusación principal señala que Simon realizó varias compras en línea, valoradas entre 1,000 y 2,000 euros, utilizando la tarjeta de crédito de su colega.

La disputa legal tuvo una audiencia en el Tribunal Penal de Albertville, que en 1992 fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. Reportes de la prensa, que se hicieron eco de esta situación, señalaron el desenlace judicial. De acuerdo con medios franceses, la corte emitió un fallo condenatorio contra Julia Simon. La sentencia impuesta fue una multa de 15,000 euros y una pena de cárcel condicional de tres meses.

La francesa Julia Simon tras vencer en el biatlón femenil de 15km. AFP

La Federación Francesa de Esquí (FFS) emitió un comunicado confirmando el fallo del tribunal. El caso ha generado un gran debate dentro y fuera del equipo nacional, y aunque el abogado de Simon desmintió reportes previos sobre una condena en Italia, los procedimientos en Francia han seguido su curso, creando un incómodo telón de fondo para hoy dos veces ganadora en la justa de Milán-Cortina

A pesar de la sombra legal, resulta evidente que el rendimiento de Simon en Milán-Cortina 2026 no se ha visto afectado. La atleta se ha aislado de la controversia para centrarse exclusivamente en el más alto nivel de las competencias.