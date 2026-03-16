Neymar responde a Ancelotti: Molesto por su ausencia en Brasil, pero sueña con el Mundial 2026

El futbol internacional sacudió sus cimientos cuando el astro sudamericano Neymar rompió el silencio para hablar sobre su sorpresiva y dolorosa ausencia en la más reciente lista de la selección de Brasil. El actual y talentoso jugador del Santos no logró ocultar su inmensa frustración luego de que el estratega Carlo Ancelotti tomara la decisión de dejarlo fuera de la convocatoria oficial para encarar la Fecha FIFA programada para finales de este mes de marzo.

Durante esta importante ventana internacional de preparación, la histórica Canarinha asumirá dos compromisos de altísima exigencia y nivel competitivo. El combinado nacional chocará contra las selecciones de Francia y Croacia, duelos de poder a poder en los que el habilidoso atacante brasileño brillará por su ausencia, una situación que desató un intenso debate entre los aficionados y la prensa especializada.

Neymar a punto de cobrar un tiro de esquina con Santos. REUTERS

Lejos de evadir el tema, el goleador aprovechó los micrófonos y el enorme alcance de la Kings League para expresar abiertamente su sentir respecto a la decisión del cuerpo técnico. Fiel a su estilo directo y sin filtros, el delantero lanzó declaraciones que retumbaron en todos los rincones del planeta futbol.

Voy a decirlo aquí porque no puedo dejarlo pasar. Obviamente, estoy molesto y triste por no ser convocado. Pero seguimos concentrados día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido. Lograremos nuestro objetivo. Todavía queda una última convocatoria, y el sueño continúa. Eso es todo, estamos juntos en esto", comentó Neymar ante su audiencia, dejando muy en claro que su meta final permanece intacta a pesar del tropiezo en el camino.

EL SUEÑO MUNDIALISTA Y LA FIRME POSTURA DE CARLO ANCELOTTI

Es importante mencionar que el legendario número diez también funge como presidente de una de las populares franquicias que integran la Kings League. Durante el desarrollo de la reciente jornada de este torneo, el futbolista bajó directamente a la cancha, tomó el balón para anotar un tiro penal y exhibió un semblante mucho más tranquilo y sonriente. Aunque asimiló el duro golpe de quedar descartado para los amistosos de este mes, el ídolo del Santos mantiene viva la llama y la esperanza absoluta de liderar a su país en el próximo Mundial 2026.

Neymar controlando el balón de pierna derecha. REUTERS

En la otra cara de la moneda, el director técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, detalló los motivos clínicos y tácticos que provocaron esta polémica y mediática exclusión. El multicampeón entrenador italiano lamentó profundamente el hecho de no poder evaluar el rendimiento de Neymar sobre el terreno de juego durante el partido del martes pasado, instante en el que Santos enfrentó al cuadro del Mirassol. El atacante causó baja de último minuto en ese choque a consecuencia de una fatiga muscular, un factor que resultó determinante para el análisis final de la selección.

El timonel europeo mandó una advertencia clara para todos sus jugadores, reiterando su estricta política de exigencia. El estratega indicó que solo considerará para la magna cita mundialista a los elementos que presuman un estado físico impecable, reconociendo que el exjugador de clubes como Barcelona y PSG todavía no cumple con ese vital requerimiento.

LA PREPARACIÓN DE LA VERDEAMARELA ANTE POTENCIAS EUROPEAS

"Con el balón muy bien, pero tiene que mejorar. Para mí, no está al 100 por ciento de sus posibilidades", sentenció Carlo Ancelotti de manera firme y contundente en su conferencia de prensa, estableciendo un estándar muy alto para el regreso del referente sudamericano.

Neymar con la camiseta blanca de Santos. REUTERS

Mientras Neymar enfoca sus energías en recuperar su mejor versión física en su club, la Selección de Brasil pule sus armas para encarar sus inminentes desafíos amistosos. El imponente equipo sudamericano saltará al campo el próximo jueves 26 de marzo para medir fuerzas ante Francia, actual subcampeona del mundo. Posteriormente, el 31 de marzo, el pentacampeón mundial cerrará su gira enfrentando a la aguerrida Croacia. Estos dos encuentros amistosos figuran como una pieza fundamental en la construcción del proyecto que busca la gloria absoluta en el Mundial 2026, un torneo que promete emociones inigualables para los amantes del futbol.