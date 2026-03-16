¡Neymar borrado! Brasil revela su convocatoria para enfrentar a Francia y Croacia

Carlo Ancelotti mantiene completamente borrado a Neymar de la Selección de Brasil, dejándolo fuera de la Fecha FIFA de marzo en la que la Scratch se medirá frente a Francia y Croacia.

Llamando a un total de 24 futbolistas, Carlo Ancelotti relegó de nueva cuenta al 10, quien podría perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde Brasil intentará conquistar un nuevo título luego de más de 2 décadas de sequía; sus lesiones serían causa de la ausencia.

Para esta última ventana de partidos internacionales previo al Mundial 2026, Brasil se medirá a dos de las naciones que han disputado el título en las últimas ediciones de la Copa del Mundo, Francia (2022) y Croacia (2018).

Estos son los detalles de los partidos de la Scratch para el mes de marzo:

Brasil Vs Francia / jueves 26 de marzo, 14:00 horas.

Brasil Vs Croacia / martes 31 de marzo, 14:00 horas.

* Todos los horarios presentados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Convocados de Brasil para Fecha FIFA de marzo

Con 24 futbolistas llamados por Carlo Ancelotti, estos son los jugadores que representarán al pentacampeón del mundo en los siguientes compromisos de la Selección de Brasil:

Alisson Becker / Liverpool - Inglaterra.

Bento / Al Nassr - Arabia Saudita.

Ederson / Fenerbache - Turquía.

Alex Sandro / Flamengo - Brasil.

Gleison Bremer / Juventus - Italia

Douglas Santos / Zenit - Rusia.

Gabriel Magalhaes / Arsenal - Inglaterra.

Leo Pereira / Flamengo - Brasil.

Marquinhos / PSG - Francia.

Wesley / Shenzhen Peng - China.

Andrey Santos / Chelsea - Inglaterra.

Casemiro / Manchester United - Inglaterra.

Danilo / Flamengo - Brasil.

Fabinho / Al-Ittihad - Arabia Saudita.

Gabriel Sara / Galatasaray - Turquía.

Endrick / Lyon - Francia.

Gabriel Martinelli / Arsenal - Inglaterra.

Igor Thiago / Brentford - Inglaterra.

Luiz Henrique / Zenit - Rusia.

Matheus Cunha / Manchester United - Inglaterra.

Joao Pedro / Chelsea - Inglaterra.

Raphinha / Barcelona - España.

Rayan / Bournemouth - Inglaterra.

Vinicius Jr. / Real Madrid - España.

BFG