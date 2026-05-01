¡DK Metcalf corre con fortuna! El receptor no afrontará cargos penales tras agredir a un aficionado

La Fiscalía del Condado de Wayne anunció que no presentará cargos penales contra DK Metcalf, receptor abierto de los Pittsburgh Steelers, por el altercado que protagonizó con un aficionado de los Detroit Lions durante un partido de la NFL el 21 de diciembre de 2025.

Tras una revisión exhaustiva de todas las pruebas relevantes, la Oficina del Fiscal del Condado de Wayne ha determinado que no se presentarán cargos en este caso. La solicitud de orden de arresto queda denegada", señaló la fiscal Kym Worthy en un comunicado.

El incidente involucró a Metcalf y a Ryan Kennedy, aficionado de los Detroit Lions de 45 años, en el segundo cuarto del partido que Pittsburgh ganó 29-24. Kennedy abandonó su asiento cargando una camiseta de Metcalf para obtener un autógrafo. Al acercarse al barandal de las gradas, le dijo algo al jugador, lo que desencadenó el breve intercambio. Las cámaras de CBS captaron el momento en que Metcalf extendió el brazo derecho hacia la cabeza del aficionado.

La investigación se prolongó varios meses. Los fiscales revisaron múltiples ángulos de video del incidente y entrevistaron a Kennedy, al personal de seguridad del estadio y a los aficionados que se encontraban cerca de él durante el partido. La oficina determinó finalmente que Kennedy no presentó signos de lesión y no solicitó atención médica en el recinto.

Mitch Schuster, abogado de Metcalf, calificó la decisión como un resultado justo. La NFL, por su parte, ya había actuado de forma independiente: la liga suspendió a Metcalf por los dos últimos partidos de la temporada regular, aunque el receptor sí pudo regresar para el juego de playoffs de la ronda de comodines ante los Houston Texans, en el que Pittsburgh fue eliminado.

El episodio también derivó en un cambio reglamentario. El incidente en el Ford Field motivó la implementación de una nueva regla que permite expulsar a jugadores por altercados con aficionados ocurridos en las bandas, fuera del campo de juego, algo que antes no estaba contemplado en el reglamento.

Ryan Kennedy entabló una demanda en una corte civil en busca de que se le repare un daño que calcula en 100 millones de dólares. Imagen de Fox News

Kennedy quiere 100 millones de dólares por la agresión

El altercado no se cierra con la decisión de la fiscalía. Kennedy presentó una demanda civil de 100 millones de dólares ante el Tribunal de Circuito del Condado de Wayne el 3 de febrero, en la que acusa a Metcalf, al exreceptor Chad Ochocinco Johnson y a varias empresas de medios de comunicación de difamación, negligencia y otros cargos, tras haber sido presentado públicamente como racista en la cobertura mediática nacional.

Metcalf alegó en su momento que Kennedy utilizó insultos raciales para provocarlo, acusación que Kennedy niega y que no ha sido corroborada por ninguna evidencia pública.Metcalf, de 28 años, llegó a los Steelers en un intercambio con los Seattle Seahawks en marzo de 2025 y en su primera temporada con Pittsburgh registró 59 recepciones para 850 yardas y seis touchdowns.

El receptor enfrenta ahora la temporada 2026 sin el peso de una investigación penal, aunque con el litigio civil todavía abierto.