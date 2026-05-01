¡Refuerzos de lujo! Los Delfines de Miami 'fichan' a Checo Pérez y la armada latina de F1

¡El emparrillado se pintó de velocidad! En la previa del Gran Premio de Miami, la fiebre de la Fórmula 1 ha invadido todos los rincones de la "Ciudad Mágica" y los Delfines de Miami no quisieron quedarse fuera de la fiesta. El equipo de la NFL decidió "fichar" de manera simbólica a los máximos referentes latinos de la parrilla.

A través de su cuenta oficial en español, los Delfines presumieron unos jerseys personalizados para los pilotos que prometen hacer arder la pista. El gran protagonista es, sin duda, el mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien en este 2026 encabeza el ambicioso proyecto de la escudería Cadillac.

Pero Checo no fue el único galardonado. Los colores del equipo de Miami también llevaron los apellidos de la armada española, Carlos Sainz y Fernando Alonso, además del fenómeno argentino Franco Colapinto, consolidando así el dominio del habla hispana en el paddock.

Jersey de futbol americano personalizado para el argentino Franco Colapinto @LosDolphins

La publicación fue acompañada del mensaje:

Unos regalitos especiales de @f1miami para Checo, Carlos, Franco y Alonso”, junto a las banderas de México, España y Argentina

El español Fernando Alonso también tuvo su jersey personalizado @LosDolphins

Fusión de deportes en Miami

La iniciativa busca aprovechar el escaparate internacional del GP de Miami para unir disciplinas como la NFL y la Fórmula 1, impulsando tanto el evento como la presencia de pilotos latinos.

Con este tipo de acciones, los Delfines refuerzan el vínculo con la comunidad hispana y elevan la visibilidad de figuras clave del automovilismo en uno de los fines de semana más mediáticos del calendario.