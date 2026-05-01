Hot dog de 3 mil pesos en el GP de Miami: oro, caviar y lujo desatan furor viral en la Fórmula 1

El Gran Premio de Miami ha dejado de ser una simple carrera de autos para convertirse en la pasarela definitiva de la opulencia y la socialité mundial. Aquí, donde el asfalto rodea el Hard Rock Stadium, la velocidad es parte de un gran circo que tiene varias pistas y una de ellas ocurre en las concesiones de comida, donde un hot dog está desafiando la lógica del aficionado promedio.

Durante décadas, el hot dog fue visto como un alimento popular en la población estadunidense y mundial. Al alcance de casi cualquier bolsillo hasta que la cadena Chèvre Miami, en una colaboración de alto perfil con la personalidad televisiva Jonathan Cheban, conocido en el mundo del entretenimiento como 'Foodgod', y la firma Golden Goat Caviar, ha presentado para este fin de semana el "Golden Glizzy". No es un aperitivo para cualquiera. Se trata de una salchicha de carne Wagyu australiana, bañada en crème fraîche, adornada con 30 gramos de caviar Ossetra clásico, cebollino y, para rematar la extravagancia, hojuelas de oro comestible de 24 quilates. ¿El precio? 100 dólares.

El beisbol regresó el fin de semana pasado con una escena poco habitual en México. En el entorno de la Major League Baseball, el chef Enrique Olvera intervino uno de los alimentos más reconocibles del deporte: el hot dog, pero el Golden Glizzy sobrepasó lo hecho por Olvera.

El "Efecto Kardashian" y el lujo desmedido

Sin embargo, en Miami siempre se puede ir más allá. Existe la "Edición Foodgod", una versión que utiliza caviar Almas (considerado el más caro del planeta) y que eleva la cuenta a 150 dólares por una sola pieza.

La conexión con el mundo del espectáculo no es casual. Cheban, el arquitecto detrás de estas creaciones, es íntimo amigo del clan Kardashian. El lanzamiento ocurre justo cuando los rumores vinculan sentimentalmente a Kim Kardashian con el heptacampeón de Ferrari, Lewis Hamilton, alimentando la mística de un evento donde el paddock parece más una alfombra roja de Hollywood que un área de fosos.

La alternativa de 125 dólares

Si el hot dog no es suficiente, el menú ofrece el sándwich de bistec "Gold Digger". Por 125 dólares, el comensal recibe bresaola de ternera Wagyu, cebollas confitadas, mayonesa de trufa negra del Perigord y, por supuesto, más oro de 24 quilates. Para los "ahorradores", existe un paquete combinado: dos perritos calientes y dos sándwiches por la "módica" suma de 195 dólares.

La reacción en las plataformas digitales no se hizo esperar. Mientras algunos usuarios compararon los precios con los de la FIFA, otros apelaron al pragmatismo extremo.

Me quedo con el de dólar y medio de Costco", comentaba un usuario en Instagram, mientras otro calificaba la oferta de "totalmente insensible" ante la realidad económica actual.

La F1 regresa a pista

Tras una pausa prolongada por la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto en Irán, la Fórmula 1 retoma su calendario en el sur de Florida. Lewis Hamilton y el resto de la parrilla buscarán la gloria en la pista, mientras en las gradas, el verdadero duelo se libra entre quienes están dispuestos a pagar una factura de luz por un sólo bocado de oro y caviar.