Norris admite que su vuelta para ganar la pole de la sprint en Miami no fue perfecta

El piloto de McLaren, Lando Norris, vivió una montaña rusa de emociones durante la clasificación para el Sprint del Gran Premio de Miami. A pesar de haber asegurado la posición de privilegio para la carrera corta, la segunda del calendario, el actual campeón reconoció que tenía dudas tras el rendimiento que había mostrado el coche y que, él mismo, calificó de preocupantes.

La sesión comenzó con serias complicaciones para el actual campeón del mundo. Según relató el británico al finalizar la jornada, el paso por la SQ2 fue uno de los momentos más tensos. "Fue bastante difícil", admitió Norris. "Mi SQ2 fue bastante lamentable. Estaba como a un segundo de diferencia".

De cara a la SQ3, surgió un debate interno sobre la mejor estrategia para maximizar el rendimiento del monoplaza MCL40. Norris no estaba seguro de cuántos intentos cronometrados debía realizar. "No me llenó de confianza para la tanda final, y estuve debatiendo si dábamos una vuelta o dos vueltas", explicó el piloto.

En ese momento, la intervención de su ingeniero de carrera, Will Joseph, fue decisiva para el resultado final. Joseph tomó el mando y le indicó: "Lando, vamos a dar una vuelta".

La apuesta por un solo intento resultó ser la correcta. "Valió la pena, así que ha habido un buen trabajo de todo el equipo. Pusimos todo en una buena ventana de inmediato, así que estoy muy orgulloso de ellos", afirmó Norris quien impuso un giro que fue suficiente para derrotar al Mercedes de Andrea Kimi Antonelli, actual líder del campeonato.

A pesar del éxito, Norris reconoció que su vuelta no fue impecable, señalando un error puntual. "La vuelta fue buena. Fue buena aparte de una curva, la [Curva] 16, hacia la recta trasera; me la pasé por completo". A esto se sumaron factores climáticos que complicaron el manejo en el Autódromo Internacional de Miami. "Condiciones muy difíciles, también con el viento. El viento puede tener un gran efecto, así que estoy feliz de estar de vuelta aquí".