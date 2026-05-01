Lando Norris consiguió la ‘pole position’ para la carrera Sprint del Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula Uno, que se correrá este sábado. El piloto de McLaren cortó el dominio de Mercedes en la cuarta fecha de la temporada.

Lando Norris consiguió la posición de honor con un tiempo de 1:27.869, por delante del líder del Campeonato, Kimi Antonelli y de su coequipero Oscar Piastri.

“Siempre me ha gustado Miami, dentro y fuera de la pista. Es un gran inicio del fin de semana”, declaró el británico.

Franco Colapinto tuvo una buena sesión de Clasificación del Sprint del GP de Miami 2026 de F1 Reuters

El argentino Franco Colapinto brilló en la sesión de Clasificación, luego de que se clasificó a la Q3 para terminar en la octava posición.

Por su parte, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y su Cadillac presentaron mejoras para el GP de Miami, pero no pudo pasar el primer corte, por lo que saldrá en la posición 19.

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez no pudo pasar el primer corte de la Clasificación del Sprint del GP de Miami 2026 de F1 Reuters

ASÍ QUEDÓ LA PARRILLA DE SALIDA PARA EL SPRINT DEL GP DE MIAMI 2026 DE F1:

1. Lando Norris.

2. Kimi Antonelli.

3. Oscar Piastri.

4. Charles Leclerc.

5. Max Verstappen.

6. George Russell.

7. Lewis Hamilton.

8. Franco Colapinto.

9. Isack Hadjar.

10. Pierre Gasly.

11. Gabriel Bortoleto.

12. Nico Hulkenberg.

13. Oliver Bearman.

14. Carlos Sainz

15. Arvid Lindblad.

16. Liam Lawson.

17. Esteban Ocon.

18. Sergio ‘Checo’ Pérez.

19. Alexander Albon*

20. Valtteti Bottas.

A Alexander Albon se le eliminó su mejor tiempo de la SQ1 y las vueltas que hizo en la SQ2 por rebasar los límites de pista, por lo que pasó a la posición 19.

A Fernando Alonso se le escuchó frustrado en la sesión de Clasificación, después de las “mejoras” en la vibración de su Aston Martín. Por la radio indicó que no habían resultado positivas y ante los medios señaló: “menos vibraciones”.