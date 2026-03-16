¿Cuándo conocerá México a su último rival del Mundial 2026? Fecha y dónde ver el Repechaje

La cuenta regresiva avanza sin piedad y el Mundial 2026 toma su forma definitiva. Mientras la afición azteca ya saborea los enfrentamientos iniciales, el Grupo A mantiene una gran incógnita. La Selección Mexicana encabeza el sector y comparte el escenario con Sudáfrica y Corea del Sur, pero falta un invitado crucial. Este cuarto contendiente emergerá de las trincheras del viejo continente, específicamente de la Ruta D del Repechaje Europeo, un torneo corto y letal que promete emociones al límite en el mejor futbol internacional.

Cuatro escuadras pelean a muerte por ese codiciado pase mundialista: Chequia, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte. El formato del torneo no permite tropiezos, ya que consiste en duelos de eliminación directa a partido único. El vencedor absoluto de esta llave empacará sus maletas para medirse contra el conjunto tricolor en territorio nacional.

Copa del Mundo sobre un pedestal. Mexsport

LA BATALLA A MUERTE POR EL ÚLTIMO BOLETO AL MUNDIAL 2026

Las emociones arrancan este 26 de marzo de 2026 con dos enfrentamientos de auténtico alarido. Por un lado, la escuadra de Chequia recibe a su similar de Irlanda en el Fortune Arena de la ciudad de Praga. Este choque, programado para las 13:45 horas (tiempo de la CDMX), pone a prueba la fortaleza local de figuras consolidadas como Patrik Schick y Tomáš Souček. En contraste, los irlandeses confían plenamente en el ímpetu de jóvenes promesas como Evan Ferguson y Troy Parrott, quienes revolucionaron la línea ofensiva de su país en los últimos meses.

Simultáneamente, el Parken Stadium de Copenhague abre sus puertas para un duelo de pronóstico reservado. Dinamarca buscará imponer su jerarquía y experiencia frente a una aguerrida Macedonia del Norte. El cuadro local arranca como favorito gracias al impulso de su gente, pero en un solo partido a matar o morir, las sorpresas siempre rondan el terreno de juego.

Jugadores de Dinamarca celebrando un gol ante Grecia. REUTERS

Los ganadores de ambas llaves chocarán en la gran final de la Ruta D el próximo 31 de marzo de 2026. El equipo que logre salir airoso de las semifinales entre checos e irlandeses tendrá el privilegio de albergar este partido definitivo en su propio estadio, un detalle que añade aún más presión al compromiso inicial.

¿DÓNDE VER EL REPECHAJE Y CUÁNDO JUEGA MÉXICO EN EL MUNDIAL?

Para que no pierdas ningún detalle de estos cruciales encuentros y descubras en vivo quién enfrentará al equipo dirigido por el estratega nacional, las transmisiones en nuestro país están totalmente garantizadas. Los fanáticos del futbol podrán seguir todas las acciones del Repechaje Europeo a través de la señal de Sky Sports y ESPN en la televisión de paga. Además, para los amantes del formato digital, los partidos estarán disponibles a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Enfrentamientos del Repechaje Europeo rumbo al Mundial 2026. REUTERS

Una vez que el silbatazo final anuncie al vencedor europeo el 31 de marzo, el calendario de México quedará sellado por completo. El esperado debut tricolor ocurrirá el 11 de junio frente a Sudáfrica en el majestuoso Estadio Azteca. Posteriormente, el equipo viajará a tierras tapatías para medirse ante Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Akron. Finalmente, el gran cierre de la fase de grupos sucederá el 24 de junio, regresando al Coloso de Santa Úrsula para enfrentar precisamente al ganador del repechaje europeo.