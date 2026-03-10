Neymar se vuelve a lesionar a horas del cumpleaños 30 de su hermana

Neymar volvió a sufrir una polémica lesión que lo alejará de las canchas a horas de que su hermana, Rafaella Santos, cumpla 30 años; se perderá el compromiso ante Mirassol FC por una sobrecarga muscular, por lo que podría estar presente con Brasil en la siguiente Fecha FIFA.

En el tramo final de la temporada anterior, Neymar fue sumamente criticado por la propia afición de Santos de Brasil, sin embargo, El Príncipe del conjunto sudamericano se sobrepuso, superó las lesiones y se convirtió en la gran figura para salvar su equipo del descenso y calificarlos para la Copa Sudamericana.

Para el inicio de la temporada, una nueva lesión vuelve a dejar fuera a Neymar de una convocatoria, presentando molestias musculares que lo alejaron del viaje al Estádio José Maria de Campos Maia.

La polémica se genera debido a que el 11 de marzo es cumpleaños de su hermana, Rafaella Santos, misma es recordada por ser la causante de los problemas musculares del brasileño, quien desde su etapa por Barcelona y PSG regresaba lesionado a su país natal para estas fechas, sin importar los enfrentamientos en Liga, Champions o cualquier otra competencia en la que se encontraba.

El nombre de Neymar ha estado en las voces de medios y aficionados brasileños, ya que el delantero carioca estaría regresando con Brasil para la Fecha FIFA de marzo, donde la Scratch se medirá en partidos amistosos a Francia y Croacia; la última palabra la tendrá Carlo Ancelotti.

Estos son los partidos que le restan a Santos y Neymar previo a la Fecha FIFA que podría quedar marcada por su regreso en miras al Mundial 2026, última Copa Mundial que podría disputar como profesional:

Santos Vs Corinthians / domingo 15 de marzo - 13:00 horas.

Santos Vs Inter de Porto Alegre / miércoles 18 de marzo – 18:30 horas.

Cruzeiro Vs Santos / domingo 22 de marzo – 13:00 horas.

Brasil Vs Francia / jueves 26 de marzo – 14:00 horas.

Brasil Vs Croacia / martes 31 de marzo – 18:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG