¡Oficial! El Tri regresa a Toluca para medirse a Serbia el jueves 4 de junio

Lo que era un secreto a voces se convirtió en información oficial. La Selección Mexicana disputará su último partido previo al Mundial 2026 en Toluca, cuando reciba a Serbia en la cancha del Nemesio Diez el jueves 4 de junio, una semana antes de debutar como anfitrión en la justa.

A poco menos de dos meses de que arranque el Mundial 2026, la Selección Mexicana ya cuenta con rumbo trazado para sus últimos compromisos, mismos en los que Javier Aguirre contará con la lista final de 26 futbolistas.

Haciendo oficial su regreso al Estadio Nemesio Diez, luego de haberse presentado por última vez el 19 de noviembre de 2024 para golear 4-0 a Honduras, el Tri confirmó cada una de las sedes para sus compromisos restantes.

Disputando un partido más en el Infierno, así fue como el Tri reveló su última parada previo a la Copa del Mundo:

Todos los partidos de México previo al Mundial 2026

Javier Aguirre y compañía tendrán tres partidos más para afinar los detalles faltantes de cara al Mundial 2026, aventura que el Tri arrancará el jueves 11 de junio frente a Sudáfrica en la capital del país.

Estos son los partidos que le restan a México previo al Mundial 2026:

*México Vs Ghana / viernes 22 de mayo – Estadio Cuauhtémoc, Puebla.

México Vs Australia / sábado 30 de mayo – Rose Bowl Stadium, California.

México Vs Serbia / jueves 4 de junio – Estadio Nemesio Diez, Toluca.

* Partido a celebrarse exclusivamente con futbolistas de Liga MX debido a que no entra en el marco de la Fecha FIFA.

Titulares de la Selección Mexicana para el partido ante Portugal en el Estadio Banorte. Mexsport

Una vez terminado el partido de México ante Serbia, el Tri regresará a CDMX para concentrarse en el CAR y afinar detalles para debutar el jueves 11 de junio ante Sudáfrica y, posteriormente, medirse a Corea del Sur y Chequia en la Fase de Grupos.

BFG