Real Madrid vs Bayern Múnich: Arbeloa advierte que la remontada no requiere milagros

El vestidor del Real Madrid respira una confianza que pocos clubes en el mundo pueden presumir. Tras el amargo sabor de boca que dejó el 2-1 en la ida de los Cuartos de Final de la Champions League ante el Bayern Múnich disputada en el Santiago Bernabéu, el conjunto blanco ya se encuentra en territorio alemán con una misión clara: darle la vuelta a la tortilla. Álvaro Arbeloa, estratega del equipo, compareció ante los medios con un discurso cargado de seguridad, alejándose de los términos religiosos o épicos para centrarse en la capacidad futbolística de su plantilla. Para el entrenador, ganar en el Allianz Arena no entra en la categoría de lo imposible.

Álvaro Arbeloa en el entrenamiento del Real Madrid. REUTERS

No veo que tengamos que hacer ningún milagro. Yo creo que si el otro día ganamos no hubiese sido ninguna locura", recordó el estratega.

PERSONALIDAD Y CARÁCTER SOBRE EL CÉSPED ALEMÁN

La clave para avanzar a las semifinales de la Champions League radica en la mentalidad. El técnico merengue fue enfático al señalar que el futbol de élite no perdona distracciones. Según sus palabras, el grupo requiere una actuación perfecta, pues quedarse al 99% de su capacidad significaría el adiós al torneo más importante de clubes. La consigna es clara: mostrar la personalidad que forjó la leyenda de las 15 Copas de Europa.

Álvaro Arbeloa compareciendo ante los medios de comunicación. REUTERS

Arbeloa analizó lo sucedido en el primer encuentro y rescató puntos positivos que alimentan la esperanza de la afición. Recordó que el guardameta del Bayern Munich, Manuel Neuer, terminó como el MVP del partido de ida, una señal inequívoca de que las oportunidades de gol existieron y que el volumen de juego del cuadro español superó, por momentos, al de los bávaros. Por ello, el entrenador descartó que necesiten una intervención divina para salir victoriosos de Alemania, apostando totalmente por el talento individual y la cohesión colectiva de sus jugadores.

UN RETO HISTÓRICO PARA ROMPER LAS ESTADÍSTICAS

Si bien es cierto que las grandes noches de remontada suelen ocurrir bajo el cobijo de la Castellana, esta vez el desafío tiene un escenario distinto. El Real Madrid busca romper con esa tendencia que dicta que la épica solo sucede en casa. Para Arbeloa, la historia de la institución se construyó superando obstáculos que otros consideraban inalcanzables. El respeto que el mundo del deporte le tiene al escudo madridista es su principal aval; nadie que sepa de este deporte se atreve a dar por muerto al club más ganador de la historia.

Álvaro Arbeloa dirigiendo la práctica del Real Madrid. REUTERS

El duelo de vuelta de los Cuartos de Final promete ser una batalla táctica y física de alto voltaje. El equipo madrileño apelará a su ADN competitivo, ese que le impide rendirse sin importar lo que dicte el marcador global. La meta es añadir un capítulo dorado más a su trayectoria europea, demostrando que, para el Real Madrid, los retos difíciles son simplemente el combustible que los impulsa a alcanzar la gloria una vez más. La moneda está en el aire, pero en la casa blanca, la fe en el trabajo propio es inquebrantable.