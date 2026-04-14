PSG avanza a Semifinales y sueña con bicampeonato en Champions

PSG duplicó su ventaja conseguida en la ida y avanzó a las Semifinales de Champions League tras eliminar al Liverpool (0-2, 4-0 en el global); busca revalidar su corona y unirse al selecto grupo de bicampeones en el certamen… espera por Bayern Múnich o Real Madrid.

Luego de los goles por parte de Désiré Doué y Jvicha Kvaratsjelia en la ida, el club francés se metió a Anfield y, tras la entonación del You’ll never walk alone, Liverpool fue al frente en busca de acercarse en la eliminatoria ante el vigente campeón de Champions League.

Durante el primer tiempo, Ousmane Dembélé perdonó el tanto que suponía la sentencia y su boleto a la antesala de la Final, sin embargo, apenas minutos más tarde fueron los Reds quienes al 30’ acecharon el gol que los metía de lleno en el compromiso, solo que el esférico no terminó por estremecer las redes parisinas.

Ryan Gravenberch y Achraf Hakimi durante el Liverpool Vs PSG. Reuters

En la segunda parte, cuando Alexis Mac Allister cayó en el área se marcó penal en favor del conjunto inglés, solo que la marcación terminaría siendo anulada por un intento de engaño por parte del argentino.

Minutos más tarde, Ousmane Dembélé no perdonó más y con un recorte en los linderos del área que terminó con remate de pierna izquierda, el balón terminó en el fondo de las redes para el 0-1 al 72’ (3-0 global).

Finalmente, en el tiempo de compensación, Ousmane Dembélé apareció por la banda de la derecha para aprovechar la diagonal matona por parte de Bradley Barcola y finiquitar la eliminatoria (90+2') para el 0-2 y 4-0 en el global y el boleto para los dirigidos por Luis Enrique.

Fechas y sedes del PSG Vs Bayern Múnich o Real Madrid

Su rival en las Semifinales de la Champions League se revelará hasta este miércoles 15 de abril, cuando Bayern Múnich y Real Madrid se enfrenten una vez más en el Clásico de Europa; la eliminatoria arrancará en el Parque de los Príncipes, mientras que cerrará en Alemania o España, sede que será confirmada una vez que se confirme si existió o no remontada Merengue.

Las Semifinales se disputarán el martes 28 y miércoles 29 de abril (ida), mientras que los compromisos de vuelta se jugarán entre el martes 5 y miércoles 6 de mayo.

PSG se coronó en la Champions League en 2025 y busca el título de manera consecutiva. Reuters

BFG