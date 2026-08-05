México vs. Panamá EN VIVO: El Tri se juega el boleto al Mundial Sub-20

Primer tiempo

40' Con la victoria parcial, México está obteniendo el boleto a la Copa del Mundo Sub-20 Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

35' Cuando Panamá parecía mejorar, Echilvestre puso el primero de cabeza tras un buen centro.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Juan Echilvestre pone el primero para México.

27' Falta en ataque de México, Panamá mueve la pelota.

22' Panamá tiene una jugada de peligro que la defensa mexicana logra superar.

21' Revisión silenciosa, pero el árbitro central no la revisa.

20' México reclama un posible penal.

16' Falta en favor del Tri a las afueras del área.

14' El balón se va por encima de la portería de Panamá.

13' Tiro de esquina por la punta de la derecha para México.

11' México domina el partido en los primeros minutos, pero no logra concretar jugadas de peligro.

6' México está invicto en el Campeonato Sub-20 de Concacaf. Resultados previos:

​México 3-0 Antigua y Barbuda

​México 2-0 Costa Rica

​México 4-0 Guatemala

2' Rafael Márquez está presente en el Estadio Cuauhtémoc para observar el partido.

1' Inicia el partido. México va por el boleto al Mundial.

- El equipo campeón del Campeonato Sub-20 de la Concacaf tendrá un boleto al torneo de futbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

- Lista la alineación de Panamá para el partido contra México.

- Lista la alineación de México para enfrentar a Panamá.