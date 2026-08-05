LAFC vs Chivas EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la Leagues Cup hoy
Chivas se presenta en la Leagues Cup 2026 con una complicada visita al LAFC en el BMO Stadium. Sigue aquí la transmisión EN VIVO, el minuto a minuto, alineaciones, goles y todas las acciones del partido
LAFC
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Chivas
La Leagues Cup 2026 presenta uno de sus encuentros más atractivos desde la primera jornada. Chivas visita al LAFC en el BMO Stadium de Los Ángeles, en un choque inédito que reúne a dos de los clubes con mayor convocatoria en estados Unidos
LAFC vs Chivas EN VIVO: sigue la transmisión del partido de la Leagues Cup hoy
Min 3Chivas domina
Chivas se adueña de la posesión del balón y mueve la pelota con paciencia de un lado a otro. El Rebaño intenta encontrar espacios para pisar el área de LAFC, que espera ordenado en su propio campo.
Min 1Inicia el encuentro
Chivas mueve el balón de este histórico encuentro en Los Ángeles.
PrevFortaleza local
El conjunto angelino solo ha perdido dos partidos en el BMO Stadium durante 2026. Ante equipos de Liga MX en casa presume ocho triunfos y dos derrotas.
PrevMomento angelino
LAFC llega invicto en sus últimos cinco partidos, con cuatro victorias y un empate. Además, ocupa el segundo lugar de la Conferencia Oeste de la MLS.
PrevPrimer duelo histórico
LAFC y Chivas se enfrentarán por primera vez en un partido oficial. El ganador dará un paso importante en el arranque de la Leagues Cup 2026.