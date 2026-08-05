Golpeó, pagó y ahora pide perdón: El desesperado mensaje en VIDEO de Danry Vásquez

Le prendió un derechazo a Rodolfo Amador el domingo pasado. La Liga Mexicana de Beisbol lo sancionó de forma ejemplar suspendiéndolo inmediatamente de forma indefinida y aunque el caso parecía cerrado, el pelotero venezolano Danry Vázquez salió a pedir disculpas por lo sucedido.

En un video de poco más de un minuto, el jugador apareció frente a la cámara ofreciendo disculpas a todos los involucrados, incluidos sus compañeros de los Toros de Tijuana, a sus rivales de los Acereros de Monclova y evidentemente, al tercera base Rodolfo Amador, quien se llevó la peor parte de lo ocurrido.

Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas por lo sucedido este domingo, en el juego de los Toros de Tijuana contra los Acereros de Monclova.

Quiero disculparme de antemano con Rodolfo Amador por lo sucedido, con los Acereros de Monclova, con mis compañeros de los Toros de Tijuana, con la Liga Mexicana y con toda la afición de Toros y la afición en general de la Liga Mexicana.

¿Cómo ocurrió todo en Tijuana?

Todo ocurrió el domingo pasado en el Estadio de los Toros de Tijuana cuando el venezolano fue ponchado en una de run-down o "tira y tira" cuando se jugaba la parte baja de la cuarta entrada entre Toros y Acereros en el estadio de Tijuana.

De acuerdo con el video que circula en redes sociales, el pelotero venezolano reaccionó de manera violenta al propinar un puñetazo en el rostro a Rodolfo Amador. Instantes después, cuando el jugador mexicano ya se encontraba en el suelo, también le lanzó una patada.

La agresión provocó que ambas bancas abandonaran los dugouts, derivando en una pelea colectiva dentro del terreno de juego.

Lo que hice estuvo muy mal. Reaccioné ante una acción que tomé como provocación y asumo completamente la responsabilidad por mis actos. Estoy aquí para dar la cara, reconocer mi error y aprender de él. Estoy bastante arrepentido de todo lo que pasó y les aseguro que estoy trabajando en mi persona para que algo así no vuelva a pasar. Asumo las consecuencias de mis actos.

¿Cuál fue la consecuencia?

La LMB determinó imponerle una suspensión por tiempo indefinido, además de una multa económica. No es la primera vez que el jardinero enfrenta problemas disciplinarios. En 2024 fue suspendido durante la postemporada por conducta antideportiva cuando jugaba con los Tecolotes de los Dos Laredos. A ello se suma el caso de violencia doméstica que marcó su carrera en Estados Unidos y que salió a la luz en 2018 mediante un video de seguridad grabado dos años antes. Ryan Hernández sufrió una fractura.