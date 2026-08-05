Toluca vs Seattle Sounders: Transmisión EN VIVO por Imagen TV del partido de la Leagues Cup

La Leagues Cup 2026 llega por primera vez al Estadio Nemesio Diez con un duelo que enfrenta a dos de los clubes más exitosos de la región. Toluca, vigente campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf, recibe al Seattle Sounders, monarca defensor de la Leagues Cup, en un partido que promete emociones desde el silbatazo inicial.

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El equipo dirigido por Antonio Mohamed llega con el impulso de haber derrotado 3-1 al Necaxa en la Liga MX y con la fortaleza que representa jugar en la altitud de Toluca, a más de 2,650 metros sobre el nivel del mar, un escenario que históricamente ha complicado a los equipos de la MLS.

Los Diablos Rojos afrontarán el compromiso con bajas importantes como Paulinho y Marcel Ruiz.

Del otro lado aparece un Seattle Sounders que vive un momento muy distinto al que lo llevó a conquistar la edición pasada del torneo. El conjunto estadunidense acumula seis derrotas consecutivas y apenas una victoria en sus últimos nueve encuentros oficiales, una racha que buscará cortar en territorio mexicano.

El equipo de Brian Schmetzer mantiene una plantilla de experiencia internacional encabezada por Paul Rothrock, máximo goleador del club esta temporada, además de Albert Rusnák y Jesús Ferreira, líderes en asistencias. Sin embargo, las lesiones de futbolistas como Jordan Morris, Pedro de la Vega y Cristian Roldán han afectado el rendimiento del campeón defensor.

Más allá del presente de ambos clubes, el encuentro reúne a dos instituciones acostumbradas a competir por títulos. Toluca suma 12 campeonatos de Liga MX y recientemente conquistó la Concacaf Champions Cup, mientras que Seattle presume dos títulos de la MLS, una Concacaf Champions Cup y la corona de la Leagues Cup obtenida en 2025.

Con el respaldo de su afición y la ventaja de la altitud, los Diablos parten como favoritos para iniciar con el pie derecho su participación. No obstante, los Sounders buscarán demostrar por qué siguen siendo uno de los equipos más respetados del futbol norteamericano.