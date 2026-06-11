COREA DEL SUR VS. REPÚBLICA CHECA EN VIVO: Sigue todos los detalles del partido del Mundial 2026
La primera jornada del Mundial 2026 concluye con el segundo partido del día del Grupo A con el duelo entre coreanos y checos en el campo del Estadio Guadalajara
primer choque en mundiales
Corea del Sur y República Checa escribirán una nueva página en la historia de los Mundiales de futbol cuando se enfrenten por primera ocasión en estas justas. Ambas selecciones comparten el Grupo A con México y Sudáfrica.
Para Corea del Sur comienza la decimoprimera edición consecutiva en Mundiales con este partido que se realizará en el Estadio Guadalajara; en tanto que República Checa vuelve a esta magna justa tras 20 años de ausencia y haber participado por última ocasión en Alemania 2006.
Su historial de enfrentamientos tiene paridad de un triunfo por bando y un empate, siendo un amistoso de hace una década (5 de junio de 2016) la última ocasión que se enfrentaron con triunfo para los asiáticos.
En su página de internet, FIFA ya actualizó las alineaciones de ambos equipos. Que en estos momentos se dirigen al centro del campo para realizar la ceremonia de los himnos nacionales, en la que participan los 26 convocados por equipo.
Poco a poco las gradas del Estadio Guadalajara se han ido llenando de aficionados. Coreanos y checos resaltan entre los asistentes con su buen ánimo para apoyar a sus equipos.
Gran peso de las esperanzas coreanas por trascender en el Mundial pasan por la genialidad del delantero Son Heung-min, quien se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la MLS con el LA FC.
El mediocampista Tomáš Souček, del West Ham del futbol inglés, es quien más resalta dentro de su equipo, que apostó por 17 jugadores de su liga local.
Los futbolistas del equipo europeo ya salieron al campo del Estadio Guadalajara para comenzar a hacer sus ejercicios de calentamiento.
El equipo asiático utilizó su red de X para informar al equipo con el que afronta su primer partido del Mundial.
Después del triunfo de México 2-0 sobre Sudáfrica, toca el turno a Corea del Sur y República Checa de medirse en el cierre de la primera jornada del Grupo A. Ambos equipos ya están en el Estadio Guadalajara para afrontar este compromiso en punto de las 20:00 horas.