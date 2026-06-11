COREA DEL SUR VS. REPÚBLICA CHECA EN VIVO: Sigue todos los detalles del partido del Mundial 2026

Corea del Sur y República Checa escribirán una nueva página en la historia de los Mundiales de futbol cuando se enfrenten por primera ocasión en estas justas. Ambas selecciones comparten el Grupo A con México y Sudáfrica.

​Para Corea del Sur comienza la decimoprimera edición consecutiva en Mundiales con este partido que se realizará en el Estadio Guadalajara; en tanto que República Checa vuelve a esta magna justa tras 20 años de ausencia y haber participado por última ocasión en Alemania 2006.

​Su historial de enfrentamientos tiene paridad de un triunfo por bando y un empate, siendo un amistoso de hace una década (5 de junio de 2016) la última ocasión que se enfrentaron con triunfo para los asiáticos.