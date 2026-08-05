México vs Venezuela será la Final de los Centroamericanos 2026: Horario y Dónde ver

La Selección Mexicana Sub-23 aplastó 4-0 a Panamá en las Semifinales del futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con goles de Gael García, un doblete de Joaquín Moxica y el cierre de Octavio Vázquez, el Tri aseguró su pase a la final y, como mínimo, la medalla de plata.

El conjunto dirigido por Eduardo Arce dominó de principio a fin y ahora peleará por el oro en busca de revalidar el título obtenido en San Salvador 2023.

México golea a Panamá y buscará medalla en los Juegos Centroamericanos 2026 Redes Sociales

Venezuela será el rival de México

Venezuela se metió en la Final tras derrotar 0-1 a Colombia, que llegaba como favorito. El solitario tanto de Sebastián Hernández al minuto 82 selló la clasificación de la Vinotinto en un partido cerrado.

La sorpresa venezolana deja fuera a los cafeteros, que habían liderado su grupo con solidez, y enfrenta a México en un duelo que promete ser intenso por el máximo galardón del torneo.

México buscará el bicampeonato de medalla de oro en futbol varonil de Centroamericanos

El Tricolor va por el bicampeonato en el futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La última vez que México logró títulos consecutivos fue en 1935 (San Salvador) y 1938 (Ciudad de Panamá).

Han pasado 88 años desde aquel doblete histórico. Ahora, bajo la dirección de Eduardo Arce y con la base Sub-23, el equipo busca repetir la gesta y sumar su octavo oro en la historia de la competencia.

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