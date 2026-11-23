De nueva cuenta, José Mourinho figuró en el centro de la polémica, pues el experimentado entrenador portugués arremetió contra los futbolistas que se han quejado por la excesiva cantidad de partidos que disputan. Aseguró que aquellos que estén dispuestos a jugar menos también deberían aceptar una reducción salarial.

Mourinho no se guardo nada ante los cuestionamientos sobre si se deben reducir la cantidad de partidos. REUTERS

Durante una conferencia de prensa previa al duelo entre el Real Madrid y el PSV por la UEFA Champions League, el portugués fue cuestionado sobre las exigencias físicas del futbol actual, así como la falta de descanso y las lesiones ocasionadas por la acumulación de partidos. Su respuesta fue contundente, pues considera que los altos salarios también implican asumir determinados sacrificios.

Si queremos ganar dinero, tenemos que trabajar duro y asumir riesgos. Así es la vida. Si algún jugador quiere ir a huelga porque jugamos demasiados partidos, entonces tendríamos que preguntarle si quiere ganar 50 por ciento menos”, expresó el estratega.

Sin embargo, José Mourinho también señaló que el problema tiene una raíz económica, pues los intereses financieros no solo están presentes en los salarios de los futbolistas, sino también en la calendarización de las competiciones y los compromisos internacionales.

Desde la perspectiva de los entrenadores de clubes, resulta complicado entender la cantidad de encuentros de selecciones nacionales, los desplazamientos para disputar partidos amistosos y la incorporación de torneos como la UEFA Nations League, que incrementan las exigencias del calendario.

Nosotros, los entrenadores de clubes, seguramente pensamos todos: ¿para qué hay tantos partidos de selección?, ¿para qué viajes?, ¿para qué amistosos?, ¿para qué esa Copa de las Naciones que no interesa para nada?… Es un conflicto de intereses a nivel deportivo. Pero, al final, es el dinero lo que decide todo. Y a jugar, a jugar”, expresó en conferencia de prensa.

Las lesiones han dado de qué hablar

Las declaraciones de Mourinho llegaron en medio de un debate que volvió a cobrar fuerza en el futbol europeo. Apenas el fin de semana pasado, Harry Kane y Désiré Doué abandonaron sus respectivos compromisos por lesión. El delantero británico sufrió una lesión en el tobillo izquierdo, mientras que el extremo del PSG presentó una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla.

Estos casos reavivaron la preocupación por las consecuencias de la acumulación de minutos en el futbol de élite. La situación de Harry Kane resulta especialmente llamativa, pues el atacante ha disputado el 83 por ciento de los minutos totales del Bayern Múnich, una carga de actividad que vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de los límites físicos de los futbolistas. Sin embargo, para José Mourinho los futbolistas deben hacer el sacrificio.