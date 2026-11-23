México fue anunciado de manera oficial como sede del Mundial Femenil 2031, mismo que también se disputará en Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica; ante la confirmación, Charlyn Corral ve como total motivación el recibir una nueva edición de Copa del Mundo, donde el Tri Femenil intentará hacer historia.

El lunes 23 de noviembre de 2026 se confirmó a México como sede de una nueva Copa Mundial de la FIFA y, a pesar de que aún no se determinan cuáles serán las ciudades en donde se disputarán los compromisos de la máxima justa del futbol femenil, las primeras impresiones comienzan a saborear lo que podrá vivirse en el país.

Unas semanas después de haberse consagrado como la mejor delantera del mundo en la gala del Balón de Oro 2026, Charlyn Corral fue una de las jugadoras que alzó la voz y con emoción aseguró que visualizar a México recibiendo una nueva Copa del Mundo, le sirve de motivación:

“Que México sea sede es el sueño de muchas jugadoras, de todo un país, de muchas futbolistas que hoy en día son jugadoras y es una gran motivación para mí y para todas las nuevas generaciones de que apoyen a México o que también sueñen con estar ahí”.

México será organizador del Mundial Femenil 2031 junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. Especial

Mundial 2031 hará historia en el futbol femenil

El Mundial 2031 representará un reto total para FIFA y los países sede, ya que será la primera edición en la historia del futbol femenil que se disputará con 48 naciones y vivirá un total de 104 partidos, emulando a lo realizado en el pasado Mundial 2026 en donde México fue sede junto a Estados Unidos y Canadá.

Hasta el momento, se desconoce cuáles son las ciudades sede de México para la Copa del Mundo, sin embargo, CDMX, Guadalajara, Monterrey, Torreón, Pachuca y Querétaro han sido las señaladas para recibir a miles de aficionados durante la justa que se disputará entre julio y agosto de 2031.

BFG