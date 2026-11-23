El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, volvió a respaldar públicamente a Vinicius Júnior en medio del debate que existe entre la afición madridista sobre la titularidad del brasileño. El técnico portugués confirmó que el atacante será titular frente al PSV Eindhoven, en el duelo correspondiente a la Champions League, y destacó su actuación en el reciente partido contra el Celta de Vigo.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, Mourinho elogió la participación de Vinicius ante el conjunto gallego y recordó que el brasileño también había sido determinante en el partido contra el Villarreal, antes de cumplir una suspensión de cuatro encuentros.

Ha llegado con una gran participación (contra el Celta). Contra el Villarreal (el parón anterior) también cambió el partido. Hizo un gol que le anulan y luego estuvo cuatro partidos fuera. Quizá se interrumpiese un momento de crecimiento, de volver. Quizá se interrumpió ahí, con esa expulsión, con esos cuatro partidos fuera", explicó el entrenador.

Mourinho espera la mejor versión de Vinicius ante el PSV

El estratega portugués también resaltó el impacto que tuvo el brasileño cuando ingresó en el compromiso de LaLiga frente al Celta, donde contribuyó a cambiar el desarrollo del encuentro. Por ello, confirmó que tendrá una nueva oportunidad desde el arranque ante el PSV.

Este fin de semana entró bien, ayudó a cambiar el partido. Mañana juega y esperamos su mejor versión", señaló Mourinho.

Además, el técnico recordó el enfrentamiento entre Benfica y Real Madrid, en el que Vinicius fue protagonista con un gol que terminó siendo determinante en la eliminatoria.

He conocido su mejor versión, pero yo estaba al otro lado. Benfica dominando, el Bernabéu callado... gol de Vinicius y se acabó la eliminatoria. Es el Vini que queremos", recordó.

Mourinho dejó claro que no pretende cargar de presión al atacante, aunque sí espera que contribuya tanto en ataque como en defensa para mantener el equilibrio del equipo.

Pero no tiene presión por mi parte. Debe ayudar en lo ofensivo, también en lo defensivo para equilibrar. Conmigo, tranquilo. Si lo da todo, no necesita ser el hombre del partido", agregó.

Mourinho evita hablar sobre Nico Paz y su futuro en el Real Madrid

Por otra parte, Mourinho fue cuestionado sobre Nico Paz, futbolista argentino que continúa destacando con el Como y cuyo crecimiento es seguido de cerca por el Real Madrid.

Sin embargo, el entrenador evitó profundizar sobre una posible situación del mediocampista y fue contundente al responder sobre su futuro: "No es mi jugador", comentó entre sonrisas.

De esta manera, Mourinho volvió a mostrar su confianza en Vinicius Júnior, quien tendrá una nueva oportunidad para demostrar su calidad como titular en el compromiso de Champions League frente al PSV Eindhoven.