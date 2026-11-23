La Copa Mundial Femenina de la FIFA entrará en una nueva etapa en 2031. La ampliación del torneo no solamente permitirá la participación de más selecciones: también modificará la estructura de la competencia, aumentará las necesidades de organización y abrirá nuevas posibilidades para el desarrollo del futbol femenil.

La decisión de ampliar el certamen fue adoptada por el Consejo de la FIFA en mayo de 2025. Más de un año después, el 23 de noviembre de 2026, el Congreso Extraordinario del organismo confirmó que México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica organizarán conjuntamente la edición de 2031.

Para México será su primera experiencia como anfitrión de una Copa Mundial Femenina de selecciones absolutas.Una competencia con mayor alcance

La ampliación representa un cambio en el acceso al torneo. Al aumentar el número de participantes, más federaciones nacionales tendrán la oportunidad de competir en la máxima cita del futbol femenil.

Esto también supone nuevas exigencias para la organización: más delegaciones, encuentros, instalaciones de entrenamiento, servicios de transporte y operaciones deportivas.

FIFA considera que la expansión puede contribuir al fortalecimiento de las estructuras del futbol femenil en distintas regiones, aunque ese objetivo dependerá de las acciones que adopten las federaciones.

El formato del Mundial Femenil crecerá 50% en selecciones y 62.5% en partidos para 2031, respecto de las ediciones con 32 equipos. Alexandro Medrano

Una organización compartida entre cuatro países

La designación de los anfitriones reúne por primera vez a cuatro federaciones nacionales para organizar una misma edición del Mundial Femenil.

La cooperación entre Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica implicará coordinar operaciones deportivas, movilidad de delegaciones, instalaciones y servicios para una competencia desarrollada en diferentes territorios.

La candidatura presentada ante FIFA incluye una relación de estadios propuestos. Sin embargo, la designación de los países no equivale a la aprobación definitiva de cada recinto.

La FIFA dará a conocer posteriormente las ciudades, los estadios seleccionados y la distribución de encuentros.

Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica organizarán el Mundial Femenil de 2031. La candidatura presenta 20 estadios propuestos, sujetos a la selección definitiva de FIFA. Alexandro Medrano

¿Qué cambia dentro de la competencia?

El nuevo formato obligará a reorganizar el calendario y las distintas etapas del campeonato.

El crecimiento de la fase de grupos implica un mayor número de selecciones participantes y una carga adicional de encuentros. FIFA también confirmó que la duración de la competencia se ampliará una semana respecto del formato anterior.

No obstante, todavía es necesario distinguir entre la estructura general anunciada y el reglamento específico de 2031. Los criterios de clasificación a las eliminatorias y la distribución definitiva del calendario deberán consultarse en la documentación oficial correspondiente.

Las federaciones organizadoras buscan aprovechar el Mundial Femenil de 2031 para impulsar oportunidades, formación e infraestructura deportiva. Alexandro Medrano

El desafío será convertir el Mundial en oportunidades

Más allá de los partidos, las federaciones organizadoras han planteado que el campeonato contribuya al crecimiento del futbol femenil en la región.

La propuesta contempla impulsar oportunidades para niñas y jóvenes, fortalecer la preparación de futbolistas y entrenadoras, y promover inversiones en instalaciones deportivas.

Para México, el reto será aprovechar la atención internacional que genera el torneo y convertirla en iniciativas capaces de ampliar la participación y fortalecer las estructuras de formación.

Sin embargo, estos compromisos no deben confundirse con resultados asegurados. La evaluación de su impacto requerirá conocer los programas específicos, los recursos destinados y las metas que establezcan los organizadores.

La Copa Mundial Femenina de 2031 tendrá una dimensión inédita. Su importancia no dependerá únicamente de lo que ocurra durante la competencia, sino también de lo que los países anfitriones sean capaces de construir para las siguientes generaciones de futbolistas.