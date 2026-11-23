Luciano Herrera, quien apenas llegó a Pumas para el Apertura 2026, apunta a no seguir en el equipo de cara al próximo semestre. A pesar de que llegó a Universidad Nacional con un acuerdo por un año, la directiva auriazul evalúa seriamente finalizar antes la estancia del argentino.

Fuentes revelaron a Excélsior que la continuidad de Luciano en Pumas está "casi descartada". Incluso, mencionaron que el jugador "sabe la posición en la que está, por lo que solo queda saber la decisión final del área deportiva". Por lo tanto, el atacante argentino regresaría al equipo con el que aún tiene contrato.

Luciano Herrera MEXSPORT

Cabe destacar que Herrera llegó procedente de Newells Old Boys de Argentina a finales de julio de 2026. El atacante argentino llegó a préstamo por un año con una opción de compra en cuanto a objetivos cumplidos. Sin embargo, esta cesión terminaría antes de lo esperado.

Aunque todavía tiene seis meses más en este préstamo, es viable que Pumas rescinda de esta cesión. Así, la estancia de Luciano terminaría apenas cuatro meses después de que llegó a los Felinos, además de que terminaría como un fracaso, debido a que se le veía como el "reemplazo tardío de Chino Huerta" dentro de la directiva universitaria.

De igual manera, Herrera nunca logró 'conectar' con la afición de Universidad Nacional. Desde antes de su debut en el equipo, su llegada generó cuestionamientos al respecto. Sin embargo, estos no se fueron e incluso incrementaron después de sus primeros minutos.

Luciano Herrera expulsado en su 2do partido con Pumas MEXSPORT

Su debut se dio en la Leagues Cup, donde no solamente no convenció a la afición de Pumas, sino que además fue expulsado en un partido clave para el equipo. Ante esto, la fanaticada no lo perdonó y le recriminó seriamente sus acciones apenas en su primer juego como local.

Su debut en el Estadio Olímpico Universitario fue ante Querétaro en la Jornada 4, un duelo en el que Pumas empató sin goles; sin embargo, cuando el argentino entró de cambio, fue abucheado por la gente en CU.

Aún con esto, Luciano tomó más rivalidad con la afición por un gesto. En partido ante Necaxa de la Fecha 5, el argentino metió el gol del empate en los últimos minutos. En su festejo, el jugador se burló de los abucheos e hizo una seña en la que 'retaba' a la afición de CU.

Luciano Herrera y su gesto hacia la afición MEXSPORT

Tras esto, la gente de Universidad Nacional no lo perdonó y lo abucheó mas fuerte hasta el último partido. Así, con apenas 724 minutos disputados con Pumas en los que solamente anotó un gol, la estancia del atacante argentino en Cantera estaría en sus últimas horas.