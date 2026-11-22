Paris Saint-Germain confirmó oficialmente este domingo 22 de noviembre de 2026 que Désiré Doué sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. De acuerdo con el comunicado médico difundido por la institución, el futbolista será sometido a una intervención quirúrgica antes de que concluya el mes de noviembre.

La lesión ocurrió durante el encuentro de la Ligue 1 disputado el sábado 21 de noviembre frente al OGC Niza. El atacante se vio afectado en la rodilla derecha en el transcurso del partido, lo que derivó en el diagnóstico que ahora mantiene al plantel parisino a la espera de su paso por el quirófano.

Disiré Doué sale del campo en camilla tras lesión en la rodilla derecha REUTERS

El parte médico del Paris Saint-Germain

En el reporte oficial emitido por el club, se detalla que el jugador presenta una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. La institución indicó que la cirugía se realizará antes de que finalice noviembre, sin precisar en el texto del comunicado una fecha exacta para su regreso a la actividad competitiva.

Este tipo de lesiones habitualmente demanda un periodo prolongado de rehabilitación física tras la operación. Con la confirmación médica y la programación quirúrgica en puerta, el cuerpo técnico y el entorno del club afrontan la baja del delantero en el tramo en curso de la temporada.

El mensaje de Khvicha Kvaratskhelia en redes sociales

Tras conocerse la noticia, Khvicha Kvaratskhelia publicó un mensaje de respaldo dirigido a Doué a través de su cuenta oficial en redes sociales. El futbolista, quien atravesó una lesión similar hace unas semanas, compartió una imagen alusiva al jugador del PSG acompañada de palabras de ánimo.

En su publicación, Kvaratskhelia escribió: "Mantente fuerte, hermano. Superaremos esto y pronto volveremos a estar juntos en el campo, sonriendo y haciendo lo que más amamos. Todos estamos a tu lado" . El mensaje destaca el acompañamiento entre compañeros que comparten el proceso de recuperación de una dolencia de alta exigencia física.

Impacto en el plantel parisino

La baja de Doué se suma al panorama de lesiones dentro del ataque del Paris Saint-Germain en esta etapa de la campaña. La coincidencia de diagnósticos entre Doué y Kvaratskhelia marca un episodio complejo en la planificación deportiva del conjunto francés mientras ambos futbolistas transitan por sus respectivos procesos médicos.