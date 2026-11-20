José Mourinho protagonizó una tensa conferencia de prensa al responder de manera tajante a varios cuestionamientos previos al partido entre Real Madrid y Celta de Vigo. El entrenador portugués mostró su molestia ante preguntas relacionadas con Cristiano Ronaldo y el joven futbolista JJ Gabriel, e incluso sorprendió al levantarse de su silla durante uno de los intercambios con los periodistas.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando le preguntaron sobre la ausencia de CR7 con la Selección de Portugal. Mourinho evitó profundizar en el tema y dejó clara su postura con una respuesta que evidenció su incomodidad.

Como portugués, lo único que digo es que Portugal gane siempre. Después me lavo las manos y no hablo”, expresó el estratega, quien prefirió dar por terminado el cuestionamiento y se levantó de su asiento.

La pregunta sobre Cristiano Ronaldo fue uno de los momentos más tensos de la conferencia. El técnico portugués no quiso entrar en detalles sobre la situación del delantero con su selección nacional y optó por mantenerse al margen de la discusión.

¿Qué dijo Mourinho sobre el posible fichaje de JJ Gabriel?

La tensión también apareció cuando José Mourinho fue cuestionado sobre una posible contratación de JJ Gabriel por el Real Madrid. El entrenador dejó claro que no tenía intención de opinar sobre futbolistas que no forman parte de su equipo.

No tengo nada que decir. No siento nada… Siento algo por mis jugadores, por aquellos con los que trabajo cada día, por los que tengo a mi disposición. No siento nada por los jugadores que no trabajan conmigo”, señaló.

Con estas declaraciones, Mourinho evitó alimentar las especulaciones sobre el futuro del joven futbolista y dejó claro que su atención está centrada en los jugadores con los que trabaja actualmente.

Mourinho agradeció una pregunta sobre el Real Madrid vs. Celta de Vigo

Otro momento que llamó la atención ocurrió cuando un periodista le preguntó directamente sobre el encuentro frente al Celta de Vigo. En esta ocasión, el portugués respondió con ironía y agradeció que finalmente se abordara el tema deportivo.

“Gracias por la única pregunta sobre el partido”, comentó Mourinho.

Así, el entrenador protagonizó una conferencia marcada por respuestas contundentes, comentarios irónicos y momentos de tensión, en la que dejó claro que no estaba dispuesto a profundizar en temas relacionados con Cristiano Ronaldo ni con posibles incorporaciones al Real Madrid.