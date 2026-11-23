¿El Mundial 2031 es justo lo que necesita el futbol femenil de México, para ser de élite? Enrique Nieto medita el cuestionamiento, pero no tarda. Evita un discurso aprendido o político. El vicepresidente de selecciones nacionales admite que es un paso hacia adelante el recibir como coanfitrión la máxima justa de dicha categoría.

"Todo va sumando, la creación de la liga femenil, los nueve años invertidos, el ver cómo se han generado futbolistas la Selección que disputarán el boleto al Mundial 2027, el próximo sábado, a Brasil 2027.

"Todo eso es un proceso que va construyendo. Sin duda, el 2031 ayudará a la Selección con esa localía, ya lo demostramos en el 2026, hemos demostrado otras localías con la del 2017 y eso ayudará sin duda para seguir mejorando y seguir compitiendo en alto nivel", dijo Enrique Nieto en entrevista con Excélsior.

Conectado vía virtual desde Zúrich, Suiza, Enrique Nieto se refirió de histórica la designación de nuestro país como sede mundialista femenil.

"Muy contentos, la verdad, con la asignación. Este momento debe ser motivo de orgullo para toda la afición del futbol mexicano y sobre todo del futbol femenil. Creo que albergar por cuarta vez un Mundial en el país es un hecho histórico, no es menor, no. Creo que debemos de sentirnos muy orgullosos, será el primer Mundial Femenil que expandirá a 48 equipos".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el Congreso Extraordinario celebrado en Zúrich, Suiza. FIFA

Alimentan ambición de juveniles

Con la confirmación de que México, Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica organizarán en conjunto la Copa Mundial Femenina 2031, las nuevas generaciones de futbolistas en la Liga Femenil ya visualizan su siguiente gran sueño, por lo que el nivel es un aspecto a mejorar, anticipa el directivo de la Federación Mexicana de Futbol.

"Sí sin duda, la Liga MX ha ido rompiendo esas barreras en asistencias, en audiencias. No es menor toda la inversión que están poniendo los clubes en la liga femenil, es lo que hace al final que la Selección se pueda favorecer y tenga una base sólida de jugadoras.

"Lo veremos en el proceso de las selecciones Sub-17 y Sub-20, con jugadoras que ya tienen minutos en Liga MX. Eso, a largo plazo, hará que las elecciones tengan mejor calidad de jugadoras para competir a nivel internacional".

Enrique Nieto también celebra la manera en que la afición y los medios de comunicación se involucran en el futbol femenil de México.

"La afición, hemos visto un crecimiento en las asistencias y lo vemos en Selección, lo vemos también en la liga y esto al traer un Mundial a nuestro país, en 2031, forma parte del proceso que queremos seguir llevando, para que el futbol femenil crezca en audiencia, en afición y crezca también en la competencia de aquí a cinco años".

"Falta mucho por trabajar": Enrique Nieto

En el seguimiento mediático, Enrique Nieto resaltó el protagonismo que hoy tiene la Selección Femenil, la cual, el próximo sábado en Houston se pelea un boleto al Mundial Femenino de Brasil 2027, contra su similar de Haití.

"Me dio mucho gusto ver el último partido de preparación, la Selección cerró en Querétaro una conferencia de prensa llena, repleta, el propio Pedro López (entrenador de la SNM Femenil) lo mencionaba: es parte del crecimiento que tenemos todos como industria, los medios de comunicación, la misma afición, además de los clubes".

"La selección en este proceso debe seguir construyendo, queremos y vamos en buen camino, hoy tiene mucha más atención el hecho de tener jugadoras como Jacqueline Ovalle rompiendo récords de transferencia, a Charlyn Corral con un premio, al final no quiero hablar sólo de unos casos, pero tenemos y estamos construyendo el futbol entre todas las jugadoras, con la liga, directivos, medios de comunicación y vamos en buen proceso. Sin duda, de aquí al 2031 faltará mucho por seguir trabajando", explica entusiasta por el reto que se avecina.