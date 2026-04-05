Monterrey fue campeón de Liga MX la última vez que perdió 7 partidos

Monterrey vive su peor torneo desde 2019 y, pese a las dudas e incertidumbre que genera su proyecto, Rayados ya sabe lo que es ser campeón tras perder 7 partidos en la Fase Regular de Liga MX, manteniendo una dosis de esperanza en sus aficionados.

Este Clausura 2026, Monterrey comenzó con Domenec Torrent en el banquillo y Nico Sánchez tomó las riendas de un equipo en decadencia dentro del terreno de juego, mismo que suma 7 derrotas en la Fase Regular del torneo, siendo 13º de la tabla de posiciones y poniendo en entredicho su sitio en Liguilla tras una cabalística Jornada 13 con resultados sorpresivos.

Monterrey ha sido víctima de estos 7 equipos durante el Clausura 2026 de Liga MX:

1. 0-1 Vs Toluca / Jornada 1.

2. 0-1 Vs América / Jornada 5.

3. 0-2 Vs Pumas / Jornada 7.

4. 0-2 Vs Cruz Azul / Jornada 8.

5. 0-2 Vs Tigres / Jornada 10.

6. 2-3 Vs Chivas / Jornada 12.

7. 1-2 Atlético San Luis / Jornada 13.

Monterey es 13º de la tabla de posiciones y se encuentra a 3 puntos de Liguilla con 4 partidos para el final. Mexsport

Monterrey campeón del Apertura 2019 tras perder 7 partidos

Rayados vivió una pesadilla de torneo regular en el Apertura 2019 al sumar 7 partidos con derrota, sin embargo, al entrar como 8º cumplió la malaria del superlíder y eliminó a Santos.

En Semifinales se impuso a Necaxa y, en el entonces llamado Estadio Azteca -hoy Banorte de forma oficial- se impuso en una agónica tanda de penales ante América durante la Final, manteniendo la maldición del sexto lugar y levantando el que hasta el momento se mantiene como su último cetro de Liga MX.

Estos fueron los partidos perdidos por Rayados en la Fase Regular y su desempeño en Liguilla:

1. 2-4 Vs América / Jornada 1.

2. 0-1 Vs Atlético San Luis / Jornada 2.

3. 1-2 Vs Santos / Jornada 6.

4. 0-1 Vs FC Juárez / Jornada 8.

5. 0-2 Vs Necaxa / Jornada 9.

6. 0-2 Vs Tigres / Jornada 12.

7. 1-2 Vs Querétaro / Jornada 13.

Cuartos de Final / 6-3 Vs Santos.

Semifinal / 3-1 Vs Necaxa.

Final / 3(4)-(2)3 Vs América.

Monterrey es uno de los dos equipos que lograron arrebatarle un título de Liga MX al América en el estadio azteca; León en 2013 fue el primero. Mexsport

BFG