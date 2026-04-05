Monterrey fue campeón de Liga MX la última vez que perdió 7 partidos
Monterrey suma 7 derrotas en el Clausura 2026. La historia indica que Rayados ya sabe lo que es ser campeón pese a una racha negativa en Fase Regular
Monterrey vive su peor torneo desde 2019 y, pese a las dudas e incertidumbre que genera su proyecto, Rayados ya sabe lo que es ser campeón tras perder 7 partidos en la Fase Regular de Liga MX, manteniendo una dosis de esperanza en sus aficionados.
Este Clausura 2026, Monterrey comenzó con Domenec Torrent en el banquillo y Nico Sánchez tomó las riendas de un equipo en decadencia dentro del terreno de juego, mismo que suma 7 derrotas en la Fase Regular del torneo, siendo 13º de la tabla de posiciones y poniendo en entredicho su sitio en Liguilla tras una cabalística Jornada 13 con resultados sorpresivos.
Monterrey ha sido víctima de estos 7 equipos durante el Clausura 2026 de Liga MX:
1. 0-1 Vs Toluca / Jornada 1.
2. 0-1 Vs América / Jornada 5.
3. 0-2 Vs Pumas / Jornada 7.
4. 0-2 Vs Cruz Azul / Jornada 8.
5. 0-2 Vs Tigres / Jornada 10.
6. 2-3 Vs Chivas / Jornada 12.
7. 1-2 Atlético San Luis / Jornada 13.
Monterrey campeón del Apertura 2019 tras perder 7 partidos
Rayados vivió una pesadilla de torneo regular en el Apertura 2019 al sumar 7 partidos con derrota, sin embargo, al entrar como 8º cumplió la malaria del superlíder y eliminó a Santos.
En Semifinales se impuso a Necaxa y, en el entonces llamado Estadio Azteca -hoy Banorte de forma oficial- se impuso en una agónica tanda de penales ante América durante la Final, manteniendo la maldición del sexto lugar y levantando el que hasta el momento se mantiene como su último cetro de Liga MX.
Estos fueron los partidos perdidos por Rayados en la Fase Regular y su desempeño en Liguilla:
1. 2-4 Vs América / Jornada 1.
2. 0-1 Vs Atlético San Luis / Jornada 2.
3. 1-2 Vs Santos / Jornada 6.
4. 0-1 Vs FC Juárez / Jornada 8.
5. 0-2 Vs Necaxa / Jornada 9.
6. 0-2 Vs Tigres / Jornada 12.
7. 1-2 Vs Querétaro / Jornada 13.
Cuartos de Final / 6-3 Vs Santos.
Semifinal / 3-1 Vs Necaxa.
Final / 3(4)-(2)3 Vs América.
BFG