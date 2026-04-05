Chelsea vs Leeds y Manchester City vs Southampton: Así quedan las semis de FA Cup

El sorteo de las semifinales de la Emirates FA Cup 2025‑2026 se llevó a cabo el domingo 5 de abril de 2026, poco después de que Leeds United superara a West Ham United en los cuartos de final mediante una dramática tanda de penales.

Cuatro equipos avanzaron a la antesala de la final: Chelsea, Leeds United, Manchester City y Southampton. Las llaves quedaron definidas tras el sorteo realizado en el London Stadium.

Los enfrentamientos están programados para disputarse en el Estadio de Wembley durante el fin de semana del 25 y 26 de abril: Chelsea vs Leeds United y Manchester City vs Southampton.

La presencia de Leeds en semifinales es histórica, ya que accede a esta fase por primera vez en 39 años, mientras que Southampton, equipo de la Championship, se mantiene como el único club fuera de la Premier League en esta ronda, lo que añade emoción y expectativa a las semifinales de la FA Cup.