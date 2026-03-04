Mohamed ya contempla a Alexis Vega en la Liga MX

Antonio ‘El Turco’ Mohamed ya contempla a su capitán Alexis Vega para el próximo compromiso del Toluca en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, luego de que los Diablos le quitaran el invicto a Pumas al ganarle 2-3 en el Olímpico Universitario.

“Alexis está siendo semana normal, vamos a ver si el domingo tiene unos minutos en cancha, esperemos, seguramente jugará o irá a la banca”, señaló Mohamed en conferencia de prensa.

Alexis Vega afina su regreso a las canchas Mexsport

En días anteriores, Alexis Vega ha mostrado parte de su rutina que sigue en el gimnasio con miras a su regreso a las canchas.

El capitán del Toluca se perdió gran parte de la Liguilla del Apertura 2025. En la final ante Tigres, sólo participó algunos minutos y para el 13 de enero de 2026, a Alexis Vega le realizaron una artroscopia de rodilla derecha.

El Toluca es el único equipo invicto del Clausura 2026 de la Liga MX Mexsport

EL TOLUCA ES EL ÚNICO EQUIPO INVICTO QUE QUEDA

Los Diablos Rojos son el único invicto que queda en el Torneo Clausura 2026 tras nueve jornadas. El Toluca es sublíder general con 21 puntos. Para Antonio Mohamed, lo que importa es la forma en cómo juega y reveló que el objetivo que tienen es quedar dentro de los primeros cuatro del campeonato.

“El invicto es consecuencia de… Nosotros tenemos una idea de terminar los cuatro primeros del campeonato, así que se puede no ganar algún partido. Es un grupo que le toca jugar y jalar por el grupo, así que estamos muy contentos, nos sentimos muy identificados de cómo se entrega el equipo y por la forma cómo juega, principalmente”, señaló.