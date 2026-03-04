¿Peligra el Mundial para Irak? Crisis logística y geopolítica frena su llegada a México

La selección de Irak enfrenta serios obstáculos logísticos y migratorios de cara al repechaje intercontinental por un boleto al Mundial 2026, que se disputará el 31 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey, México. La federación iraquí (IFA) ha alertado sobre dificultades derivadas del conflicto armado en Medio Oriente —que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos—, generando cierres de espacios aéreos, cancelaciones de vuelos y suspensión de operaciones en varias embajadas de la región.

Estos problemas han complicado el traslado de jugadores, cuerpo técnico y staff. El entrenador australiano Graham Arnold se encuentra varado en Emiratos Árabes Unidos debido a modificaciones y cancelaciones de rutas aéreas, lo que impide su llegada oportuna. Además, el cierre temporal de sedes diplomáticas ha bloqueado el trámite de visas mexicanas, requisito indispensable para ingresar al país. La falta de embajada mexicana en Bagdad y el cierre de alternativas en Qatar y Emiratos Árabes agravan la situación, dejando en suspenso la obtención de permisos para gran parte de la delegación.

La IFA mantiene comunicación constante con la FIFA y la Confederación Asiática de Futbol (AFC) para buscar soluciones alternativas, como rutas aéreas indirectas o incluso traslados terrestres hacia países vecinos con aeropuertos operativos, desde donde podrían volar hacia México o Estados Unidos. Previamente, el equipo había planeado un campamento de preparación en Houston, pero también enfrentó dificultades con visas estadunidenses, por lo que se evalúan opciones en Ciudad de México u otros sitios.

A pesar de las complicaciones, la FIFA ha confirmado que el partido se mantiene en pie sin cambios de fecha ni sede. Irak espera al ganador de la semifinal del 26 de marzo entre Bolivia y Surinam para definir su rival en la final del repechaje, que otorga uno de los últimos cupos al Mundial coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Irak, que solo participó una vez en un Mundial (precisamente en México 1986), ve amenazada su oportunidad histórica de regresar a la máxima cita del futbol. La federación insiste en su compromiso y trabaja para superar los obstáculos, pero el tiempo apremia y la logística se ha convertido en el verdadero rival antes del pitazo inicial.