¿Quiénes conforman al equipo Cadillac? Los nombres clave en la nueva escudería de 'Checo' Pérez

Todo está listo para el regreso de Sergio Pérez a la parrilla de Fórmula 1, como parte de la nueva escudería Cadillac.

El mexicano iniciará su temporada 15 en la máxima categoría del automovilismo, después de un año sabático tras su salida de Red Bull, pero ahora encara un reto distinto a los anteriores: ser parte de un proyecto que ha surgido desde cero, de la mano del grupo automotor General Motors.

Más de 600 empleados son parte del equipo Cadillac, que tiene sedes en Fishers, Indiana, en Charlotte, Carolina del Norte, y en Silverstone, Reino Unido, reuniendo a gente con experiencia de muchas décadas en el deporte y, en particular, de la Fórmula 1.

¿Quiénes conforman al equipo Cadillac en el que corre 'Checo' Pérez?

- Dan Towriss, CEO de TWG Motorsports: El empresario dirige Group 1001, especializada en servicios financieros. Incursionó en el automovilismo en 2018 y fue clave en la entrada de Cadillac a la Fórmula 1, al asociarse con General Motors.

Fundó TWG Motorsports, entidad que reùne a los equipos Andretti Global de IndyCar y Fórmula E, Wayne Taylor Racing en carreras de resistencia y Spire Motorsports en NASCAR. Pertenece a TWG Global, que opera en conjunto con Mark Walter y que tiene en su cartera deportiva a franquicias como los Dodgers de Los Ángeles y el Chelsea FC.

Dan Towriss Cadillac Formula 1 Team

- Graeme Lowdon, Director del Equipo: El británico fue fundador y director ejecutivo de la escudería Virgin Racing, que se convirtió en Marussia y en Manor, durante su etapa en Fórmula 1 desde 2010 hasta 2016. Posteriormente fue parte del círculo cercano del chino Guanyu Zhou.

En 2023 fue asesor del proyecto de Cadillac cuando Michael Andretti intentó inscribir al equipo a la Fórmula 1. Fue nombrado director del equipo a finales de 2024.

Graeme Lowdon Cadillac Formula 1 Team

- Nick Chester: Director Técnico: Tiene experiencia de tres décadas en la Fórmula 1, habiendo laborado en Arrows, Benetton, Renault y Lotus. Con Cadillac, se encarga de la dirección técnica y el desarrollo de los autos de ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas, función que tuvo en Enstone de 2013 a 2020.

- Pat Symonds, Ingeniero Ejecutivo: Con 50 años en el automovilismo, el británico trabajó con Ayrton Senna en Toleman, con Michael Schumacher como Director Técnico en Benetton y también con Alonso en Renault, escuadra que llegó a dirigir. Fue Jefe Técnico en Williams y Director Técnico de la Fórmula 1, diseñando el reglamento técnico que se introdujo en 2022.

Pat Symonds Cadillac Formula 1 Team

- Marc Hynes, Chief Racing Officer: El británico, ex manager de Lewis Hamilton y de otros pilotos, trabajará en el rendimiento operativo de los pilotos y los grupos de ingeniería, para optimizar de procesos de trabajo y fortalecer la colaboración entre los departamentos técnico y deportivo.

- Peter Crolla: Race Team Manager: Trabajó en McLaren de 2014 y 2015 y sentó la base operativa del equipo Haas, al ser Gerente del Equipo durante los ocho últimos años. Con Cadillac, también coordinará las operaciones de pista, logística y el personal del equipo.

- Rob White: Chief Operating Officer: Ex miembro de Cosworth Engineering, Stewart Grand Prix, Jordan Grand Prix, Jaguar Racing y Renault/Alpine, donde también fungió como Director Técnico y Director General Adjunto. En Cadillac, será el Director de Operaciones.

Rob White Cadillac Formula 1 Team

- John McQuilliam, Diseñador en Jefe: Toma la misma posición que tuvo en los equipos Jordan, Midland y Spyker. Además, fue Director Técnico en Manor Marussia e ingeniero en jefe en Prodrive, que ha participado en el Rally Dakar. Se unió a Cadillac en marzo de 2023.

- Jon Tomlisson, Jefe de Aerodinámica: También fue miembro de la etapa ganadora de Fernando Alonso en Renault, en calidad de Director Adjunto de Aerodinámica. Su palmarés también incluye etapas en Jordan, Lotus, Williams y Mercedes-Benz.

- Xavier “Xavi” Marcos, Ingeniero en Jefe de Carrera: El español inicia su tercera etapa en la Fórmula 1, después de ser ingeniero de rendimiento en Hispania y Williams de 2010 a 2014 e ingeniero de Charles Leclerc en Ferrari de 2018 a 2024.

Marcos Padrós tiene experiencia en NASCAR y, desde 2025, pertenece a Cadillac, aunque como ingeniero en jefe del programa de carreras de resistencia.

- Carlo Pasetti, Ingeniero de Carrera de Sergio 'Checo' Pérez: El italiano fue miembro de su equipo de trabajo en Racing Point, en 2020, manteniéndose en Aston Martin hasta el año pasado. Ahora trabajará por la radio con el piloto tapatío en todas las sesiones de fin de semana.

- John Howard, Ingeniero de Carrera de Valtteri Bottas: Perteneció a la fábrica de Enstone por más de quince años, siendo Ingeniero de Rendimiento en Alpine de 2018 a 2024 e ingeniero de carrera de Pierre Gasly, desde 2023 hasta mediados del año pasado.

- Tyler Epp, Director Global de Estrategia Comercial: El ex Presidente del Gran Premio de Miami trabajó con franquicias como los Kansas City Chiefs de la NFL y los San Diego Padres de la MLB.

En el deporte motor, fue gerente general de Hall of Fame Racing en NASCAR Cup y jefe comercial en Chip Ganassi Racing. Ahora, encabeza las operaciones comerciales del equipo Cadillac de Fórmula 1 a nivel mundial.

- Russ O’Bienes: CEO de GM Performance Power Units, entidad que desarrollará las unidades de potencia de General Motors que Cadillac estrenará en 2029.

O'Blenes lideró el desarrollo del GM Performance and Racing Center ubicado en Pontiac, Michigan. En automovilismo, dirigió los programas de los motores híbridos de Cadillac en IMSA y de Corvette Racing.

Sergio Pérez Cadillac Formula 1 Team

- Sergio Pérez Mendoza, piloto titular del equipo: El mexicano regresa a la parrilla tras un año sabático. Suma seis triunfos, dos pole positions y 1638 puntos en 281 participaciones con los equipos Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull.

Valtteri Bottas Cadillac Formula 1 Team

- Valtteri Bottas, piloto titular del equipo: Regresa a la Fórmula 1 tras un año como piloto de reserva de Mercedes. En 246 arranques, el finlandés suma diez victorias, 67 podios, 20 pole positions y los subcampeonatos de 2019 y 2020.

Guanyu Zhou Cadillac Formula 1 Team

- Guanyu Zhou: piloto de reserva: Fue el primer piloto chino en participar en un Gran Premio de Fórmula 1. Hizo 68 arranques con Alfa Romeo y Sauber, logrando puntos en Qatar, en 2024.

- Colton Herta, piloto de pruebas: El ex piloto de IndyCar ayudará al programa de desarrollo del equipo en el simulador y en algunos Grandes Premios, mientras compite en la Fórmula 2 con Hitech GP.

- Simon Pagenaud, piloto de simulador: El francés fue campeón de IndyCar en 2016, ganador de las 500 Millas de Indianápolis y coganador de las "24 Horas de Daytona".

En 2023 sufrió un accidente en una práctica de IndyCar en Mid-Ohio que le dejó secuelas relacionadas con una conmoción cerebral. En 2025 se unió a General Motors en los programas de simulador de IndyCar y, posteriormente, de Fórmula 1.

- Pietro Fittipaldi, piloto de pruebas y desarrollo: El brasileño disputó dos Grandes Premios en 2020 con Haas, escuadra a la cual perteneció varios años como piloto de reserva y reemplazó a Romain Grosjean cuando el francés sufrió su accidente en Bahréin.

Mario Andretti Chris Jones/INDYCAR

- Mario Andretti, asesor del equipo Cadillac: El estadunidense fue campeón mundial de Fórmula 1 en 1978, obtuvo cuatro campeonatos en IndyCar y la victoria en Indy 500 en 1969. También ganó de forma absoluta las “24 Horas de Daytona” y subió al podio absoluto en las “24 Horas de Le Mans” en 1983.

En su honor se bautizó al primer monoplaza de Cadillac como MAC-26.