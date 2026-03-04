En Chivas deben ganar el clásico tapatío "sí o sí", su siguiente compromiso en la Liga MX

Los jugadores de las Chivas están ansiosos. El Rebaño Sagrado no podrá disputar la jornada doble por un compromiso comercial en el Estadio Akron. El inmueble del Guadalajara estará ocupado esta noche por la Copa de Leyendas, un duelo exhibición entre elementos históricos del Barcelona y el Real Madrid.

Así, el equipo rojiblanco se deberá atrincherar hasta que vuelvan a ver acción en el clásico tapatío, encuentro ideal para sacarse la espina de dos derrotas consecutivas. Contra el Atlas, las Chivas estarán ante una oportunidad de redimirse tras su excelente arranque de torneo.

Es una oportunidad para volver al triunfo. La exigencia de nosotros es ganar todos los partidos, para reafirmarnos como grupo y el funcionamiento que tenemos”, señaló el defensa José Castillo.

Con Toluca aprendimos que no podemos tener ese tipo de errores. Estábamos ante un gran equipo, pero ahí es donde tenemos que sacar a flote el equipo que somos", señaló. "Una derrota puede mermar el ánimo, pero no es el caso con nosotros. Confiamos en el trabajo que se está haciendo. Hay un plantel fuerte, creemos que somos la versión de Chivas que ganó sus primeros seis partidos", señaló.

A retomar el camino

A decir del plantel rojiblanco, un clásico no necesita motivación adicional. Se juega y se gana. Punto. En ese sentido, el Guadalajara prepara de la mejor manera este compromiso de la Perla de Occidente en el que desea retomar el camino del triunfo para mantenerse en la parte alta de la tabla general y consolidar su estilo de juego que tanto ha dado de qué hablar en el Clausura 2026.

El Rebaño Sagrado suele sacar mejores dividendos de los encuentros ante el Atlas. A casi 30 años del inicio de los torneos cortos en la Liga MX, el Guadalajara tiene un amplio dominio sobre sus vecinos, a los que ha vencido en 28 oportunidades, por 23 empates y 22 tropiezos.

Cuando administrativamente el Chiverío visita a su acérrimo rival de ciudad, su dominio es aplastante, pues de 34 partidos se quedó con 14, igualó 15 y cayó en seis.

El saldo goleador también se inclina claramente para los rojiblancos con 102 anotaciones del Rebaño por 89 de los de los rojinegros. “Hace unos días hablaba con Amaury (Vergara, el presidente de las Chivas) y decía 'hay que ganar sí o sí'. Es presión, pero tenemos que darle alegría a nuestra gente”, dijo el mediocampista Efraín Álvarez.

El Guadalajara pospuso su partido de la fecha doble. X: @Chivas

Un análisis de probabilidades y simulaciones de juego indica que el empate es el resultado más probable (39%), seguido por una victoria de las Chivas (33%). Esto sugiere que, a pesar de las rachas de cada uno, el clásico tenderá al equilibrio.

"A mí me fascina jugar el Clásico Tapatío, en el estadio que sea. La afición de Chivas nos hace sentir locales donde nos paremos, y estamos muy agradecidos por eso”, señaló, a su vez, Castillo. “Nosotros haremos nuestra parte en la cancha y ellos (los aficionados) en la grada, entonces confiamos en eso y nuestra parte es corresponderles con nuestra entrega y compromiso, esperemos que vaya de la mano con un resultado favorable”, sentenció.