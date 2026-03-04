¡Consuman la escapada! Conoce cómo hicieron Medvedev, Rublev y Khachanov para salir de Dubái

Un operativo especial organizado para deportistas permitió que los tenistas rusos Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Karen Khachanov abandonaran Dubái, donde habían quedado varados debido al cierre del espacio aéreo, y viajaron hacia los Estados Unidos para participar en el Masters 1000 de Indian Wells.

La situación que originó el bloqueo se dio tras el estallido de un conflicto geopolítico en Oriente Medio, que incluyó ataques militares con alcance regional y que llevó al cierre de rutas aéreas en Emiratos Árabes Unidos, afectando la movilidad de jugadores y otros miembros de la gira profesional.

El operativo consistió en que los tres tenistas abandonaran Dubái por tierra hasta Omán, desde donde abordaron un vuelo especial que los trasladó a Estambul y desde ahí pudieron continuar el trayecto hacia Los Ángeles. De acuerdo con un reporte, el vuelo desde Omán tuvo una duración aproximada de seis horas y media antes de llegar a Turquía.

La organización del operativo fue confirmada por familiares y reportes oficiales, quienes detallaron que no solo los jugadores, sino parte de sus equipos, se vieron implicados en los esfuerzos por gestionar su salida de la zona afectada.

Daniil Medvedev podrá retomar la actividad de la temporada de la ATP. Reuters

La evacuación se produce luego de que el cierre del espacio aéreo y las tensiones ocasionadas por el conflicto impidieran que los vuelos comerciales operaran de manera regular, lo que dejó a varios tenistas, incluidos Medvedev y Rublev, sin alternativas claras para viajar según lo planeado inicialmente.

Esta reorganización les permitirá llegar a tiempo para competir en el primer Masters 1000 del año, que inicia formalmente esta semana en Indian Wells, donde tanto Medvedev como Rublev y Khachanov están preclasificados y tienen programado debutar desde la segunda ronda, en jornadas posteriores.

Existen reportes adicionales que señalan que otros jugadores que también quedaron retenidos en Dubái han podido viajar o están en proceso de hacerlo, y que la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) ha expresado su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los involucrados, manteniendo contacto para facilitar su salida.

La presencia de estos tres jugadores en Indian Wells era un tema de atención por parte de la comunidad del tenis, y la implementación de este operativo especial garantiza que podrán participar en uno de los torneos más importantes del calendario antes del inicio de la temporada de Grand Slams.