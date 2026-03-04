Futbolista de Irán rompe en llanto por la guerra en plena Copa Asiática Femenil de Australia

La Copa de Asia Femenina, celebrada en Australia, se convirtió en un escenario inesperado para un llamado urgente a la paz. La futbolista iraní Sara Didar rompió el silencio institucional y, visiblemente afectada, evidenció la profunda preocupación que la embarga, al igual que a sus compañeras de selección, por la escalada de la guerra en su país.

En una conmovedora conferencia de prensa, Didar, de 21 años, tomó la palabra para articular el sentir de todo un equipo, un sentimiento que trasciende el deporte y las canchas. Al borde de las lágrimas, la joven deportista no ocultó la angustia colectiva. “Todas estamos preocupadas y tristes por lo que le sucedió a Irán, a nuestras familias y a nuestros seres queridos”, señaló, poniendo en primer plano la dimensión humana del conflicto.

Sus palabras resonaron con una mezcla de tristeza y esperanza inquebrantable. A pesar de la compleja situación que viven sus compatriotas y allegados, Didar manifestó su deseo más profundo. “Espero que Irán tenga mucho éxito y buenas noticias”, declaró, concluyendo con un deseo que se siente más como una súplica: “Espero que mi país esté muy vivo”.

Sara Didar, durante el partido contra Corea del Sur, en la Copa Asiática Femenil. Reuters

Este emotivo testimonio se suma a un gesto de protesta silenciosa que la selección femenina había protagonizado apenas días antes. El pasado lunes, previo a su encuentro con Corea del Sur, que culminó en una derrota de 3-0, el grupo de futbolistas permaneció en absoluto silencio durante la interpretación del himno nacional iraní. Este acto de mudez, cargado de significado, fue un potente símbolo de la solidaridad y el dolor que atraviesan, convirtiendo el silencio en el grito más elocuente.

Tras emitir su declaración a través de un intérprete, la deportista abandonó rápidamente la sala de prensa, incapaz de contener la emoción. El gesto de Didar y sus compañeras ha puesto el foco de atención mundial en la crisis humanitaria de Irán, demostrando que para esta generación de atletas hay prioridades que se imponen incluso a la competencia deportiva. El juego se detiene cuando la vida y la seguridad de sus familias están en riesgo.