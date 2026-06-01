Coyoacán ha censado 13 mil 683 autos para acceso vecinal al estadio

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, dio a conocer que hasta el momento se ha realizado un censo de 13 mil 683 vehículos de vecinos que viven alrededor del Estadio Ciudad de México y que ya cuentan con el tarjetón digital que pueden imprimir y que les permitirá ingresar a la zona.

Así lo informó durante la inauguración de la Sala de Prensa Internacional en el Casino Militar del Campo Marte, en la que participó junto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Recordó que el tarjetón es gratuito y que personal de la alcaldía acudió casa por casa para censar los vehículos. Sobre los vecinos que no estuvieron en sus domicilios al momento de realizarse el censo, expresó que pueden acudir a la mesa permanente que la alcaldía tiene en el CASU de Santa Úrsula para solicitar una cita y que personal de la alcaldía pase a censar sus autos.

El alcalde Gutiérrez expuso que el tarjetón es digital y contiene información sobre el modelo del vehículo, el color y las placas. “Este tarjetón es infalsificable, no se puede transferir. Si hay alguien que por redes sociales está ofreciendo vender el tarjetón, esto no es posible porque el tarjetón arroja el vehículo, el color y las placas. En ese sentido, le pido a la ciudadanía que no se deje engañar”.

Detalló que la alcaldía es coadyuvante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, “pues cuando las personas llegan con su tarjetón digital, o lo pueden imprimir, nosotros tomamos el QR y ahí se verifica que sea exactamente el vehículo que corresponde a lo que dice el QR”.