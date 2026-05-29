Mundial 2026: Lista final de México se revelaría antes de lo planeado

La lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 ya no se revelaría el lunes 1 de junio, sufriendo una modificación conforme a lo planeado y anunciándose antes de lo previsto; Javier Aguirre contaría con 2 dudas de cara a la conformación del llamado de los 26 jugadores.

Viviendo las últimas horas previas al partido amistoso contra Australia y a conocer el futuro de diversos jugadores, Javier Aguirre toma con cautela el anuncio oficial y no adelanta vísperas en las conferencias de prensa o día de medios.

En un inicio, la lista final de los 26 jugadores estaba pactada para revelarse el lunes 1 de junio, sin embargo, cambios de último momento harían que el Director Técnico del combinado nacional revele a sus futbolistas horas antes.

La lista definitiva de México para el Mundial 2026 se entregará este lunes 1 de junio. Mexsport

De acuerdo a la información de Carlos Rodrigo Hernández, sería el domingo 31 de mayo (con horario por definir) cuando se presenten de manera oficial los nombres de cada uno de los futbolistas que representarán a más de 120 millones de mexicanos en el Mundial 2026, mismo que se inaugurará el jueves 11 de junio desde la cancha del Estadio Ciudad de México cuando el Tri se enfrente a Sudáfrica.

Se va a dar el día domingo. Me estaban comentando que Aguirre no está convencido de hacer una conferencia de prensa, simplemente con un comunicado de la lista de 26 jugadores que estarán en la Copa del Mundo (…) lo del video no están seguros de ponerlo, se están modificando algunas cosas”, comentó.

En caso de que Javier Aguirre decida hacer una modificación después de dar a conocer la lista final, el estratega azteca deberá echar mano de la prelista de 55 jugadores, sin embargo, algunos de ellos se mantendrán de vacaciones o reportando con sus clubes para el inicio de la pretemporada de cara al Apertura 2026 o en sus respectivas ligas.

BFG