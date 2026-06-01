¿El futbol se vuelve NFL? La inusual escena de Mauricio Pochettino que cambia las reglas para el Mundial 2026

Mauricio Pochettino se inclinó sobre una computadora portátil mientras sus jugadores formaban un círculo a su alrededor. En la pantalla aparecían imágenes del partido en tiempo real. A un costado, el analista Alex Scott sostenía una MacBook con una mano. El entrenador argentino señalaba jugadas específicas y explicaba ajustes tácticos. La escena parecía más propia de una reunión de análisis en una sala de video que de un partido internacional.

Sin embargo, ocurrió en pleno encuentro entre Estados Unidos y Senegal. La imagen llamó la atención porque mostró un adelanto de cómo podría transformarse la dirección técnica durante la Copa del Mundo de 2026. Y ahora la FIFA ha dejado claro que ese tipo de recursos tecnológicos tendrán cabida en el torneo más importante del futbol.

Durante el amistoso que Estados Unidos ganó 3-2 ante Senegal, Pochettino aprovechó la primera pausa obligatoria de hidratación para reunir a sus jugadores alrededor de una computadora portátil y mostrarles secuencias específicas del partido.

Al finalizar el encuentro, el seleccionador estadunidense reconoció que desconocía si ese procedimiento estaría permitido durante el Mundial.

La respuesta llegó rápidamente.

De acuerdo con fuentes cercanas a la FIFA consultadas por The Athletic, los entrenadores y miembros de los cuerpos técnicos podrán utilizar computadoras portátiles durante los partidos de la Copa del Mundo, siempre que se trate de equipos portátiles y que su uso esté relacionado con aspectos tácticos, de entrenamiento o bienestar de los futbolistas.

La medida está respaldada por las reglas de la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de redactar y actualizar las leyes del juego.

La normativa permite expresamente el uso de dispositivos electrónicos pequeños y portátiles por parte de los entrenadores. Entre los aparatos autorizados aparecen teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, tabletas y computadoras portátiles.

Eso significa que técnicos como Pochettino podrán recurrir a videos, análisis instantáneos y herramientas tecnológicas para reforzar sus mensajes durante los encuentros mundialistas.

La decisión marca un paso más en la creciente integración entre tecnología y futbol de alto rendimiento.

Durante años, los equipos utilizaron cámaras, drones, sistemas GPS y programas avanzados de análisis para preparar partidos. Ahora, parte de esa información podrá llegar directamente al terreno de juego mientras el balón sigue en disputa.

Las nuevas pausas de hidratación serán fundamentales para ello.

En diciembre pasado, la FIFA confirmó que todos los partidos del Mundial 2026 tendrán dos interrupciones obligatorias de tres minutos, una en cada tiempo, sin importar las condiciones climáticas.

La medida fue presentada inicialmente como una herramienta para proteger la salud de los futbolistas en un torneo que se disputará durante el verano de Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, esos descansos también abren una ventana inédita para realizar ajustes tácticos.

Los entrenadores dispondrán de un espacio formal para comunicarse con sus jugadores sin esperar al medio tiempo ni depender únicamente de las instrucciones transmitidas desde la banda durante el desarrollo normal del encuentro.

Aun así, habrá una diferencia importante respecto a lo ocurrido en el amistoso de Carolina. Los jugadores no podrán abandonar el terreno de juego durante las pausas de hidratación del Mundial. Las directrices de la FIFA establecen que deberán permanecer dentro del campo.

Eso impedirá que las selecciones se reúnan completamente en el banquillo, como hizo Estados Unidos frente a Senegal.

No obstante, las reglas tampoco prohíben que los futbolistas se acerquen a la línea de banda para observar imágenes en una computadora portátil mientras continúan dentro del terreno de juego.

En otras palabras, la tecnología estará disponible, aunque adaptada a las exigencias logísticas del torneo.

Pochettino parece dispuesto a sacar provecho de la oportunidad.

Aunque en el pasado expresó reservas sobre las pausas obligatorias, el argentino aprovechó inmediatamente el nuevo formato para introducir correcciones tácticas en tiempo real.

Las reglas establecen que los anuncios no podrán comenzar inmediatamente después de la interrupción ni prolongarse hasta el momento exacto de la reanudación del juego. Aun así, los operadores televisivos dispondrán de poco más de dos minutos para explotar comercialmente cada pausa.