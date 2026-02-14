El misterio de Gilberto Mora: Por qué la joya de Xolos no tiene fecha de retorno tras su lesión

En los pasillos del Estadio Caliente no hay cronómetros, sólo calendarios a largo plazo. La directiva y el cuerpo técnico de los Xolos de Tijuana han decidido blindar el futuro de su activo más valioso, Gilberto Mora, bajo una premisa que prioriza la salud sobre la urgencia del torneo local. El mediocampista no volverá a jugar hasta que su cuerpo garantice una carrera sin fisuras rumbo al Mundial 2026.

Mora, quien irrumpió en la escena profesional con la insolencia de quien no conoce el miedo, se encuentra en un parón que comenzó en enero pasado. Lo que inicialmente pareció una baja precautoria de la Selección Mexicana para los amistosos frente a Panamá y Bolivia, terminó por confirmarse como un diagnóstico de pubalgia, una dolencia traicionera que no entiende de plazos fijos y que suele castigar la explosividad de los talentos precoces.

Blindan a Mora para el Tri

Sebastián Abreu, responsable de gestionar el vestuario fronterizo, ha sido el encargado de disipar cualquier rumor sobre un retorno inminente. La orden desde la cúpula del club es la paciencia absoluta.

“El informe es que sigue en su proceso de recuperación y vamos a ir día a día en base a su evolución. “No hay fechas acá; lo importante es que llegue a la Copa del Mundo”.

La postura del club es atípica en un ecosistema donde la inmediatez suele devorar los procesos de rehabilitación. Al no fijar una fecha en el calendario, Tijuana le quita presión a un adolescente de 17 años que carga con la etiqueta de salvador del recambio generacional en México. La pubalgia, caracterizada por una inflamación crónica en la zona inguinal y abdominal, requiere un fortalecimiento que, de acelerarse, podría derivar en una lesión quirúrgica que comprometa su desarrollo físico definitivo.

Desde su último partido en enero, el seguimiento sobre Gilberto Mora ha pasado de los buscadores de talento europeos a los fisioterapeutas. El club entiende que quemar etapas para buscar una clasificación a la liguilla sería un error histórico si eso implica arriesgar la presencia del juvenil en la máxima cita de la FIFA.