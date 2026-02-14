Frentes Políticos/ 14 febrero 2026

1.

Pantalla propia. Claudia Sheinbaum movió ficha en dos frentes estratégicos: fortalecer al cine nacional y proteger a los actores de doblaje frente al uso abusivo de la inteligencia artificial. La nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual actualiza una norma de 1992, incorpora plataformas digitales, garantiza 10% de exhibición para cine mexicano y refuerza el presupuesto público vía FOCINE. En paralelo, la reforma laboral y de derechos de autor reconoce la voz como herramienta artística única, cuyo uso con IA requerirá autorización expresa. Se trata de proteger talento y empleo en la era digital. No es nostalgia, es política cultural con reglas claras.

Méritos. La presidenta Claudia Sheinbaum atajó la insinuación y recordó lo básico, que la UNAM es autónoma. La designación de Rosaura Martínez Ruiz como integrante de la Junta de Gobierno no depende de Palacio ni de una secretaría de Estado. El proceso pasa por consejeros, directores y el Consejo Universitario, no por “dedazos”. El rector Leonardo Lomelí lo explicó: no hay injerencia política ni conflicto de interés. Reducir una trayectoria académica a un vínculo familiar es descalificar sin pruebas. En la UNAM las decisiones se toman por sus órganos colegiados. La autonomía como procedimiento. Y una mujer con méritos propios.

Territorio en disputa. La detención de siete presuntos integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala en Ocuilapa, Ocozocoautla, confirma que la frontera sur sigue bajo presión criminal. Armas largas, AK-47, cientos de cartuchos y droga no aparecen por generación espontánea, revelan operación estructurada. El golpe es relevante, pero el desafío es mayor, el impedir que estos grupos se asienten en comunidades rurales. Aquí el gobernador Eduardo Ramírez no puede limitarse al parte policiaco. Se requiere coordinación permanente con Federación, inteligencia financiera y control territorial sostenido. Todo por recuperar la tranquilidad.

Contrastes. En Sinaloa conviven dos realidades. Mientras, en Concordia, la Marina localiza y neutraliza 30 artefactos explosivos improvisados, en Mazatlán despliega un operativo robusto para el Carnaval 2026. La misma institución, dos frentes: contención y prevención. Que haya explosivos en brechas rurales confirma el nivel de amenaza; que se garantice seguridad en eventos masivos habla de coordinación y capacidad de respuesta en tierra de Rubén Rocha. Sinaloa no puede normalizar la violencia, tampoco renunciar a su vida pública. Pronto llegará la paz.

Responsabilidad. Claudia Sheinbaum fue clara: la postura de Morena frente al presupuesto de Nuevo León, gobernado por Samuel García, no responde a alianzas coyunturales ni a colores partidistas, sino a criterios financieros. El punto de fondo es el nivel de endeudamiento planteado. Si la deuda es alta, dijo, los legisladores tienen la obligación de revisarla con rigor. No es confrontación, es control parlamentario. En tiempos de presión económica, aprobar presupuestos sin análisis sería irresponsable. La discusión es técnica: cuánto se debe, para qué y en qué condiciones. Así debe funcionar el equilibrio entre Ejecutivo y Congreso.