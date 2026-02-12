La Femexfut rinde homenaje a Rafael del Castillo por su legado y trayectoria en el futbol mexicano

En el Salón de Presidentes de la Federación Mexicana de Futbol se reconoció una vida que se movió entre el rigor de las leyes y la pasión del futbol. En sesión solemne que tuvo tintes de reunión familiar y memoria histórica, la Femexfut rindió homenaje al Dr. Rafael del Castillo.

La historia del doctor Del Castillo comenzó en las canchas amateurs. Ese joven que perseguía el balón terminó como experto de la justicia en las aulas de la UNAM, donde se doctoró en Derecho. Durante décadas su voz resonó en las aulas de la Máxima Casa de Estudios y de la Universidad Anáhuac, formando a generaciones enteras.

Su ascenso en la estructura del futbol mexicano fue natural. En los años setenta, su temple lo llevó a encabezar la Comisión Disciplinaria. Tras fungir como Secretario General, en 1980 recibió el respaldo unánime de los clubes para asumir la presidencia de la Femexfut, cargo que ocupó hasta 1988.

Rafael del Castillo, Joseph Blatter, Hermann Neuberger y Guillermo Cañedo, ante el logo de l Mundial de 1986. Archivo Histórico de Excélsior

Durante el evento, el presidente ejecutivo de la Femexfut, Mikel Arriola, explicó la razón de esta distinción:

Hace un mes iniciamos con los reconocimientos a los expresidentes de la Federación Mexicana de Futbol. Nuestra Federación nació hace casi 100 años, apenas dos años después que el Banco de México. No estamos en estas instalaciones por casualidad; estamos aquí porque hubo presidentes que confiaron, institucionalizaron y sentaron las bases. Les tocaron épocas muy distintas, pero todos generaron hitos en la construcción de esta Federación”.

En representación del expresidente estuvieron presentes su esposa, María Teresa Torre de Mer Colmer, sus hijos, Rafael y Andrea, su yerno, Daniel Majewski Trillas, así como sus nietos y amigos cercanos, entre ellos el exgobernador de Querétaro, Enrique Burgos, y el tres veces ganador del Premio Nacional del Deporte, Daniel Aceves.

Bora Milutinovic, técnico de México, Rafael Lebrija y Rafael del Castillo, en las antiguas oficinas de la Federación Mexicana de Futbol. Foto: Archivo Histórico de Excélsior

Rafael del Castillo Torre de Mer, al agradecer el homenaje, expresó: “Mi padre está hoy delicado de salud, pero queremos agradecer de todo corazón que se le haga este reconocimiento en vida. Nos conmueve profundamente y jamás olvidaremos este homenaje a la trayectoria de un destacado directivo, hombre de bien y maestro de generaciones enteras, que pudo servir donde más amaba: en su queridísima Federación Mexicana de Futbol”.

Rafael del Castillo, en su retrato para la Femexfut. Cortesía: Femexfut

Asimismo, destacó algunos de sus principales logros: “creó la Escuela Nacional de Capacitación, inició la profesionalización del arbitraje y estructuró las Selecciones Menores”.

Al evento asistieron todos los miembros del Comité Ejecutivo de la Femexfut.