Mundial 2026: Permitirán tomar bebidas alcohólicas en la calle, pero con orden

Aunque no se contempla otorgar permisos para el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública durante el Mundial de Futbol, Héctor García, alcalde de Guadalupe, Nuevo León, informó que el municipio será flexible y permitirá un consumo ordenado en la calle.

A menos de cinco meses de que se celebre el evento, el edil reconoció que será inevitable que turistas y aficionados que asistan a los partidos en el Estadio de Rayados consuman alcohol mientras transitan por el exterior.

Ante este escenario, explicó que el personal municipal estará preparado para vigilar que no se generen disturbios y evitar que personas en evidente estado de ebriedad continúen adquiriendo bebidas alcohólicas.

Yo no daría permiso, pero va a suceder”, declaró en entrevista.

¿Qué es lo que estoy pidiéndole a los cuerpos de seguridad y a los inspectores? Que adviertan a los negocios que las personas que ya no estén en condiciones de seguir bebiendo, se les niegue la venta. Nosotros seremos rigurosos en los horarios que se tienen”, aseguró.

Con el objetivo de propiciar una sana convivencia entre asistentes locales, turistas y habitantes de las zonas aledañas, García señaló que también se están implementando capacitaciones tanto al personal municipal como a la población.

Para labores de seguridad, orientación y apoyo, se contará con mil trabajadores del municipio y mil voluntarios de la FIFA.

Estamos preparando a mil jóvenes que tendrán para sobre todo la movilidad, la orientación a la gente por dónde salir, por dónde caminar, por dónde llegar a Fundidora, por dónde acudir a un centro de salud o a una unidad si se siente mal, atención turística, y los policías y tránsitos pues a hacer su chamba”, comentó.

Además, indicó que habitantes de más de 2 mil viviendas ubicadas en 120 colonias que integran la denominada “Zona FIFA” están siendo capacitados para mantener el orden local, facilitar la convivencia con los turistas y prevenir conflictos.

¿Qué le vamos a decir al vecino de la zona FIFA? Bueno, se supone que no pueden entrar carros (a las colonias) y ellos tienen que entrar. Vamos a poner un distintivo, una marca para poder decir ‘Él es vecino, él puede pasar’.

Al vecino le vamos a decir que sea amable y que cuando vean una persona muy alcoholizada, reportarlo a la autoridad. Va a haber una autoridad muy cercana a cada punto. Nosotros creemos que vamos a tener policía cada 100 metros”, apuntó el munícipe.

El trofeo del Mundial llegará a Monterrey

Se anunció el tour del trofeo de la Copa del Mundo de FIFA, que por motivos de la celebración del Mundial 2026 visitará varias ciudades de México, entre estas Monterrey, Nuevo León.

Este 28 de enero se reveló en la Ciudad de México el Trophy Tour de la copa, que tendrá nueve paradas en el país entre febrero y junio, pocos días antes del inicio del magno evento futbolístico.

A la Sultana del Norte llegará de visita durante 3 días, del 14 al 16 de marzo y será exhibida en el Estadio Monterrey -el “Gigante de Acero”, que es la casa de los Rayados, donde se disputarán cuatro partidos del torneo.

Los aficionados podrán observar de manera gratuita el recorrido del trofeo del Mundial por México, pero para ello deberá registrarse mediante un Código QR que proporcionará Coca-Cola, el principal patrocinador del tour.

En el evento acudieron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, el representante de FIFA en México, Jürgen Mainka y algunos enviados por la empresa refresquera.

La copa más deseada del mundo del futbol ya estuvo recientemente en la Sultana del Norte y es que, en junio pasado, fue exhibida en la ciudad durante el foro World Football Summit, celebrado en el Pabellón M pocos días antes del inicio del Mundial de Clubes.

Esta gira comenzó desde el pasado 3 de enero en Riad, Arabia Saudita. El trofeo original de la FIFA visitará 30 países que son miembros de la Federación Internacional de Futbol Asociación, en 75 paradas y más de 150 días de actividad

Por ahora ya lleva 25 días de gira, en los que pasó por Argentina, entre otros países. Próximamente estará de visita en el Estadio Santiago Bernabeu, en España.

¿Cuándo llega el trofeo del Mundial 2026 a México?