LeBron James, el rey de la longevidad

LeBron James no deja de desafiar el paso del tiempo cada vez que salta a una duela en la NBA. El más veterano de los jugadores esta campaña le puso su sello a una nueva marca como el jugador con más edad en firmar un triple doble con 41 años y 44 días en la velada del jueves que Los Ángeles Lakers vencieron a los Dallas Mavericks.

Para James fue el triple doble 123 en su trayectoria de 23 años en la liga (152 contando playoffs), pero uno que ya tiene un sitio especial al haber dejado atrás la marca que Karl Malone logró a los 40 años y 127 días hace más de 20 años (campaña de 2003-2004) cuando jugó su última campaña como jugador de Lakers.

La campaña ha sido la más desafiante en cuanto a temas de salud para James, quien se perdió las primeras semanas debido a un problema de ciática. Recientemente causó baja de otro partido ante Spurs por un tema físico y con ello ya quedó marginado de ser considerado para los premios individuales por primera ocasión en su trayectoria.

Cuando atrapó el rebote con el que consumó el triple doble (28 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes) los aficionados en la Crypto.com Arena se pusieron en pie para brindarle una ovación a quien cuando decida poner punto final a su carrera deportiva ser retirará como el líder encestador de todos los tiempos de la NBA, como la más brillante de varias marcas.