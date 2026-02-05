El Loco Abreu y la estricta advertencia que le hace a su hijo en Xolos

La noticia lo llenó de felicidad, es cierto. Xolos de Tijuana adquirió la carta de Diego Abreu desde Defensor Sporting de Uruguay. El traspaso costó 430 mil dólares, un precio relativamente bajo para el manejo de presupuestos que tienen los clubes mexicanos.

La llegada de Abreu en sí arranca la sonrisa, que de por sí no es difícil, de Sebastián Abreu, el entrenador del equipo y su padre.

Aunque desde el principio le ha dejado en claro el punto de referencia para estar en el mismo lugar, "se va a tener que pelar el culo como todos, y, si muestra condiciones, jugará", advierte.

Una cosa es el Loco Abreu papá, reflexivo, cariño, fraternal y consejero, y otra la faz de entrenador, duro, iracundo, fuerte y sin nepotismo.

Aseguran desde las oficinas de Tijuana que no hubo influencia de Abreu en la compra de este jugador. Diego Abreu de 22 años es un centro delantero que se hizo a la mar en otros equipos como Defensor Sporting de Uruguay, Toluca de México y hasta Botafogo de Brasil.

Diego Abreu cuando tenía 18 años @diegoabreu

ES MEXICANO

Diego Abreu nació en 2003. En aquel año, su padre jugaba para el América, seis meses relativamente malos para lo que se supondría era un goleador potente. Era su décimo equipo y quizá una etapa convulsa para él porque no encontraba el sitio de felicidad. Era a la vez el América, el sexto equipo al que llegaba prestado. Con las Águilas hizo 3 goles en 16 juegos, nada para presumir.

Pero hubo uno, un domingo por la tarde ante Irapuato que tras un cabezazo al fondo del arco, celebró con un chupón y un gorro de bebe, la señal de que Diego, había nacido.

Aprendí mucho de Diego Cholo Simeone y Marcelo Gallardo cuando dirigieron a sus hijos, el manejo que ellos tuvieron"

Ahora tendrá que enfrentar las críticas hacía su vástago. El chico tiene que ganar confianza y con goles dmeostrar que tiene algo dela genética de su padre como futbolista. Diego Abreu, que no ha debutado en la Liga mexicana reconoce que es un gran reto y una buena oportunidad.