Academia Mexicana de Derecho Internacional Capítulo España

La responsabilidad de aquellos que honran el conocimiento reside en su capacidad de expansión, tanto derribando las barreras que dividen culturas como construyendo con manos internacionales un puente a fronteras lejanas. En esta ocasión, la Academia Mexicana de Derecho Internacional se reunió con el Instituto de Estudios Bursátiles-Complutense de Madrid, para acomodar juntos sus primeros ladrillos. Se habló de pasado, se discutió sobre el presente y se soñó con el futuro.

Ivana Von Retteg

Escritora y académica

La Academia Mexicana de Derecho Internacional es una de las más antiguas instituciones de ciencia en México y de América. Está dedicada al estudio, codificación, desarrollo y promoción del derecho internacional, particularmente entre los países de Iberoamérica, aunque interviene en la política exterior de México con todos los países del mundo.

Es un organismo no gubernamental, con representación permanente ante la ONU, reconocida por instituciones de principios afines: Opanal, OEA y diversos Estados. Está integrada por prestigiados juristas y profesores de derecho, tanto nacionales como extranjeros.

Sus antecedentes históricos se remontan a las primeras épocas de la lucha por la independencia de México cuando el padre de la patria, el cura Miguel Hidalgo trató de organizar un gobierno que pudiera integrarse al mundo diplomático y nombró a su primer plenipotenciario, el abogado Pascasio Ortiz de Letona; fracasó al ser detenido en su viaje a Estados Unidos cuando llevaba el mensaje oficial del grupo independentista mexicano.

Con mejor éxito, logra las primeras relaciones otro ministro plenipotenciario: Ignacio Aldama, a quien se le reconoce como el creador de este colegio de derecho internacional.

La Academia Mexicana de Derecho Internacional, ya debidamente constituida ha celebrado dentro del país y en el exterior grandes ceremonias con los personajes más altos en el conocimiento de la ciencia del derecho y de la política, teniendo como sedes circunstanciales entre otras, el Palacio de la Paz en Ginebra, la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Países Bajos y en ocasión del ingreso académico de varios de sus jueces en el Castillo de Chapultepec.

Como residente de la República, Adolfo López Mateos, acompañado por los expresidentes Miguel Alemán y Emilio Portes Gil, celebraron en 1960 una ceremonia solemne para confirmar la constitución de la Academia y para instituir la Orden Mexicana del Derecho, la Justicia y la Paz y su condecoración.

El pasado 11 de febrero, en las nuevas instalaciones del Instituto de Estudios Bursátiles, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, se entregó la propuesta por parte del doctor Manuel Reguera Rodríguez, presidente de la AMDINT, para que, previa aprobación del consejo rector del IEB, sea el doctor H. C. Álvaro Martínez-Echevarría y García de Dueñas quien presida este Capítulo.

En dicho acto se entregaron reconocimientos al doctor Martínez-Echevarría, de Conabogacia, como consejero distinguido; la académica Ivana Von Retteg por su parte donó los libros de su autoría y entregó otro reconocimiento en representación de la Academia Nacional de Historia y Geografía-UNAM.

Por otra parte. en mi carácter de presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, se entregó el nombramiento al doctor Martínez-Echavarría como miembro Honoris Causa.

Como parte de tan significativo evento tuve el honor de compartir con el doctor Ricardo Sodi la conferencia: La implementación de la reforma judicial en México, impacto en la economía y el Estado de derecho.

Posteriormente, la profesora Von Retteg impartió cátedra a los alumnos de la maestría en relaciones internacionales con el tema Historia social y política de la piratería.

Como epítome de esta sesión don Álvaro Drake, director de Relaciones Interinstitucionales del IEB, clausuró el evento con una espléndida comida con el claustro de profesores.