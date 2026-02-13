Gilberto Mora se mantiene borrado en Xolos
Por tercer partido consecutivo, Gilberto Mora no tiene actividad con Xolos, manteniendo encendidas las alarmas en la Selección Mexicana
Xolos visitó a Toluca para el partido correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de Liga MX, sin embargo, la ausencia de Gilberto Mora se mantiene como lo más llamativo de las alineaciones y convocatorias de Sebastián Loco Abreu con Tijuana.
Luego de 5 partidos en el Clausura 2026 de Liga MX, Xolos se mantiene como uno de los equipos invictos en el torneo, registrando 1 victoria y 4 empates. De estos compromisos, Gilberto Mora únicamente estuvo presente en dos, jugando 132 minutos y dejando vacío un sitio en el cuadro titular de los fronterizos.
Estos son los únicos partidos en los que Gilberto Mora ha aparecido en el terreno de juego con Xolos durante este inicio del Clausura 2026:
Xolos 0-0 América / titular, 87 minutos – Jornada 1.
Xolos 1-1 Atlético San Luis / titular, 45 minutos – Jornada 3.
Los compromisos en los que Gilberto Mora ni siquiera fue a la banca son:
Querétaro 1-2 Xolos / Jornada 2.
Monterrey 2-2 Xolos / Jornada 4.
Xolos 0-0 Puebla / Jornada 5.
Toluca Vs Xolos / Jornada 6.
La razón que mantiene alejado a Gilberto Mora de Xolos y el Tri
Luego de ser trascendental para Sebastián Loco Abreu, Xolos, y hasta para la Selección Mexicana, la ausencia de Gilberto Mora lo ha alejado de las canchas debido a molestias físicas que –a falta de confirmación oficial- se debe a una pubalgia, lesión traicionera que impide determinar un tiempo exacto de recuperación.
De esta manera, la presencia de Gilberto Mora para el partido amistoso de México ante Islandia del próximo 25 de febrero está prácticamente descartada, dejando a la deriva su llamado para enfrentar a Portugal y Bélgica el siguiente mes.
Por su parte, estos son los siguientes partidos de Xolos en la Liga MX:
Xolos Vs Mazatlán / Jornada 7, sábado 21 de febrero.
Xolos Vs Pumas / Jornada 8, viernes 27 de febrero.
Atlas Vs Xolos / Jornada 9, miércoles 4 de marzo.
Xolos Vs Santos / Jornada 10, domingo 8 de marzo.
BFG